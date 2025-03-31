Речь идет о ресторане "Крымский дворик", который появился во Львове после начала полномасштабной войны. Почему это заведение стоит внимания – рассказывает 24 Канал.

Интересно Мечта, которая не осуществилась и несколько номинаций "Грэмми": что стоит знать о Квитке Цисык

Из Ирпеня во Львов

Леране Тульчий, владелица заведения, в 2016 году была вынуждена уехать из оккупированного Крыма. Тогда она переехала в Ирпень, где впоследствии открыла "Крымский дворик". Однако из-за полномасштабного вторжения ей пришлось снова уехать и на этот раз во Львов.

Женщина решила снова открыть "Крымский дворик" в новом месте на улице Яна Жижки. Часто Леране говорит, что у них в ресторане очень скромно и немного места, однако все заведение оформлено в аутентичном крымскотатарском стиле, а гости могут насладиться традиционными блюдами крымской кухни. Более того, Леране сама обслуживает гостей и рассказывает много интересного об истории и культуре Крыма.

Во время съемок "Холостяка" во Львове, свидание Александра Терена с девушками было именно в "Крымском дворике".

"Холостяк" в "Крымском дворике": смотрите видео

Недавно во Львове был знаменитый повар и судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво, который много слышал о крымском ресторане в центре города и посетил его. Эктору настолько понравилась тамошняя кухня, что у себя в соцсетях он описал свои впечатления двумя словами – "На балькон".

Владелица "Крымского дворика" Леране сейчас больше всего мечтает о победе и возвращении в родной Крым, чтобы там открыть новый ресторан – "Львовский дворик".