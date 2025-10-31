Молодь купує 1 330 книжок щодня за програмою "єКнига": названо найпопулярніших авторів

Від старту програми "єКнига" нею скористалися понад 200 тисяч 18-річних українців. За дев'ять місяців 2025 року вони придбали 359 тисяч книжок.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Український інститут книги.

Дивіться також Нові історії, які захоплюють з першої сторінки: літературні новинки, варті уваги вже зараз

Яких авторів найчастіше купують за програмою "єКнига"?

Всього за дев'ять місяців 2025 року в межах програми "єКнига" було придбано 359 тисяч книжок. Так, у середньому українці купували по 1 330 книг щодня.

Найбільше книг користувачі купували у видавництв КСД, Vivat, BookChef, "Ранок", "Видавництво Старого Лева", Видавництво РМ, "Фоліо", "Наша Ідея", Artbooks та "Віхола".

Понад 300 тисяч українців скористалися програмою "єКнига" / Фото Unsplash

Серед найпопулярніших авторів – Коллін Гувер, Тесс Ґеррітсен, Пенелопа Дуглас, Бріанна Віст і Агата Крісті. Сумарно п'ятірка лідерів забезпечила продаж 44 тисяч книжок, що становить 12,46% від загального обсягу.

Серед українських письменників найпопулярнішим автором став Володимир Станчишин. Друге місце посів Ілларіон Павлюк, третє – Андрій Сем’янків.

Як працює програма "єКнига"?

У грудні 2024 року Міністерство культури оголосило про старт програми "єКнига". Вона дає можливість українцям, яким виповнилося 18 років у 2024 році або виповниться у 2025 році, отримати 908 гривень для придбання книжок.

Подати заявку можна від дня досягнення повноліття й до моменту, коли людині виповниться 19 років.

Отримані кошти дозволяється використати протягом трьох місяців на купівлю паперових, електронних чи аудіокниг українською мовою у книгарнях та видавництвах, що беруть участь у програмі.

Які книги читає Кирило Буданов?