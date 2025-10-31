Молодь купує 1 330 книжок щодня за програмою "єКнига": названо найпопулярніших авторів
- За дев'ять місяців 2025 року програмою "єКнига" скористалися понад 200 тисяч 18-річних українців, які придбали 359 тисяч книжок.
- П'ятірка найпопулярніших авторів забезпечила продаж 44 тисяч книжок.
Від старту програми "єКнига" нею скористалися понад 200 тисяч 18-річних українців. За дев'ять місяців 2025 року вони придбали 359 тисяч книжок.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Український інститут книги.
Дивіться також Нові історії, які захоплюють з першої сторінки: літературні новинки, варті уваги вже зараз
Яких авторів найчастіше купують за програмою "єКнига"?
Всього за дев'ять місяців 2025 року в межах програми "єКнига" було придбано 359 тисяч книжок. Так, у середньому українці купували по 1 330 книг щодня.
Найбільше книг користувачі купували у видавництв КСД, Vivat, BookChef, "Ранок", "Видавництво Старого Лева", Видавництво РМ, "Фоліо", "Наша Ідея", Artbooks та "Віхола".
Понад 300 тисяч українців скористалися програмою "єКнига" / Фото Unsplash
Серед найпопулярніших авторів – Коллін Гувер, Тесс Ґеррітсен, Пенелопа Дуглас, Бріанна Віст і Агата Крісті. Сумарно п'ятірка лідерів забезпечила продаж 44 тисяч книжок, що становить 12,46% від загального обсягу.
Серед українських письменників найпопулярнішим автором став Володимир Станчишин. Друге місце посів Ілларіон Павлюк, третє – Андрій Сем’янків.
Як працює програма "єКнига"?
У грудні 2024 року Міністерство культури оголосило про старт програми "єКнига". Вона дає можливість українцям, яким виповнилося 18 років у 2024 році або виповниться у 2025 році, отримати 908 гривень для придбання книжок.
Подати заявку можна від дня досягнення повноліття й до моменту, коли людині виповниться 19 років.
Отримані кошти дозволяється використати протягом трьох місяців на купівлю паперових, електронних чи аудіокниг українською мовою у книгарнях та видавництвах, що беруть участь у програмі.
Які книги читає Кирило Буданов?
Очільник ГУР МО України Кирило Буданов зізнався, що через щільний графік рідко знаходить час на художню літературу. Втім, іноді він все ж намагається читати.
Буданов розповів, що віддає перевагу книжкам на історичну та геополітичну тематику. На його думку, уроки минулого допомагають уникати помилок сьогодні та прогнозувати розвиток подій у майбутньому.
Серед останніх прочитаних книг очільника ГУР – "Після війни" Тоні Джадта, яка розповідає про Європу після 1945 року.