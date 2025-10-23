Повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Дивіться також Відомий український письменник розкритикував Радіодиктант та відмовився його писати

Яким книгам надає перевагу Буданов?

Буданов розповів, що через велику завантаженість він рідко знаходить час на художню літературу, однак іноді все ж намагається читати.

Кирило Буданов / Фото Валентини Поліщук

Перевагу він віддає книжкам на історичну та геополітичну тематику, адже, за його словами, з уроків минулого можна зробити висновки, які допомагають уникати помилок у сучасності й прогнозувати розвиток подій у майбутньому.

"Також люблю роздуми на геополітичні теми. Це той тип книжок, який я читаю останнім часом. Наприклад, "Після війни" Тоні Джадта – про Європу після 1945 року", – додав начальник розвідки.

Що відомо про книгу "2024 кілометри"?

Як пише книгарня "Сенс", книгу "2024 колометри" створили військові розвідники – Ерік Ван Торн, Остап Лазутчик, Нора Шедоу. У ній частково розкрито деталі місій, аналогів яким не знала світова історія.

Це щира, сповнена натяків і півтонів розповідь, що занурює читача у реальність невидимого фронту, де відвага і ризик тісно переплітаються з таємницями, що стоять на захисті держави.

Книга "2024 кілометри" / Фото книгарні "Сенс"

Разом із героями книги читач долає сотні кілометрів ворожими лісами та хащами, відчуває адреналін і напругу кожного моменту, коли життя висить на волосині, а страх долається жартами.

У книзі присутня щирість без прикрас, гумор, філософські роздуми і миті, коли рішення доводиться приймати швидше, ніж встигаєш злякатися.

Кирило Буданов із книгою "2024 кілометри" / Фото книгарні "Сенс"

Це книга про розвідників, які змінюють хід війни, і про справжню історію, яку вони творять власними руками. Вона присвячена всім українським розвідникам – тим, хто продовжує боротьбу, тим, хто досі не вдома, і тим, хто віддав життя, захищаючи Україну.

Як нова книга Ілларіона Павлюка зчинила фурор ще до виходу?