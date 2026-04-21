Народилася у квітні, а відзначала у червні: який монарх святкував день народження двічі на рік

Попри те, що королева Єлизавета II загалом жила не так як усі, адже була монархом, вона ще й святкувала своє день народження не традиційно. Загалом це відбувалося двічі на рік. І було таке святкування не примхою корони, а давньою традицією.

Чому Єлизавета II мала 2 дні народження?

Єлизавета II народилася 21 квітня 1926 року. І зазвичай цей день вона святкувала приватно, а саме в колі сім'ї. Натомість друге день народження відбувалося влітку під час масштабної церемонії Trooping the Colour.

У той день в країні влаштовували паради, військові шоу та публічні урочистості, які збирали тисячі глядачів. Насправді причина такого святкування день народження бере початок ще з 1600-х років з події, яка мала назву Trooping the Colour.

Це було спочатку лише військовою вправою, яка могла виникнути за часів правління Карла II. Адже тоді для солдатів було вкрай важливо знати кольори своїх полків, щоб вони могли знаходити їх під час бою.

У 1748 році було вирішено, що під час такої військової події, також відзначатиметься офіційний день народження монарха. Відтак це означало, що кожен монарх, починаючи з короля Георга II, ймовірно, святкуватиме свій день народження в день, який насправді не був його днем народження.

І вже у 1800-х роках святкування проводилися наприкінці травня, хоч зараз це проводиться в суботу на початку червня.

Що відомо про святкування Trooping the Colour?

Урочиста церемонія відбувається у червні, аби гарантувати гарну погоду. Крім того, Trooping the Colour часто називають "другим днем народження" короля чи королеви, адже воно створене не для приватності, а для публіки та масштабного видовища, зазначається на Britannica.

З перекладу з англійської церемонії означає "винесення прапора", адже раніше солдати на полі бою мали орієнтуватися завдяки кольорам прапорів.

Відтак зараз церемонія передбачає винесення цього прапора перед строєм, щоб військові могли його впізнати. І наразі це перетворилося на грандіозний парад: монарх приймає салют, оглядає війська, а вулицями проходять гвардійці, кавалерія та військові оркестри.

Завершується все появою королівської родини на балконі Букінгемського палацу та авіашоу.



Як виглядає церемонія Trooping the Colour / Фото Corporal Paul Shaw/MOD

