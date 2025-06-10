"За маму За тата За третю штурмову": ресторани Запоріжжя долучились до благодійної ініціативи

У Запоріжжі чотири заклади громадського харчування приєдналися до всеукраїнської благодійної кампанії "За маму. За тата. За Третю штурмову", спрямованої на підтримку 3 окремої штурмової бригади ЗСУ. Суть ініціативи — додати до меню благодійну картопляну страву, а отримані кошти перераховувати на потреби військових.

Кожен заклад самостійно обирає страву та її вартість, а також вирішує, передавати частину або всю суму від її продажу. Про це пише 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Що відомо про ініціативу

У ресторані співзасновниці Катерини Школяр подають "Картоплю для третьої" за 155 гривень. Всі отримані з цієї позиції кошти передаються бригаді. Заклад доєднався до ініціативи на початку травня і вже за місяць перерахував 15 тисяч гривень.

У мене батько воює з травня 2022 року. У моєї колеги – брат. В нас є благодійний фонд, який працює від початку війни. Ми свідомий бізнес, долучаємось до всіх акцій,

– пояснює Школяр.

За її словами, офіціанти завжди інформують гостей про акцію, і багато хто замовляє страву навіть "на виніс", не обов’язково споживаючи її на місці.

Ще один ресторан запропонував у рамках ініціативи картоплю фрі за 69 гривень. Для того, щоб знайти її у меню, потрібно просканувати QR-код і відкрити розділ "гарніри". Керуючий закладом Ігор Гемпель зазначив, що ідея прийшла після того, як він побачив, що до акції долучилися кафе в Києві та Одесі.

Ми обрали класичну картоплю фрі, бо ми стейкхаус, і без картоплі фрі… Ми її багато продаємо в принципі,

– розповів він.

За неповний місяць вдалося реалізувати понад 130 порцій і зібрати близько 9 тисяч гривень.



У Запоріжжі вигадали ініціативу для допомоги захисникам / Фото Суспільне

Відвідувачка одного з ресторанів, Маргарита Корнєва, схвально відгукнулась про ініціативу, зазначивши: "Простіше було зробити QR-код, окремо збирати на бригаду, і не обов’язково замовляти їжу – просто окремо гроші збирати".

Кампанія стартувала у травні 2025 року і охопила близько 500 кафе, барів та ресторанів по всій Україні. Як повідомила керівниця відділу партнерств штабного фонду бригади Оксана Драган, ідея виникла з бажання об’єднати ресторанну індустрію навколо зрозумілого символу.

За перші три тижні акції було зібрано один мільйон гривень. Усі кошти підуть на закупівлю дронів, приладів нічного бачення та іншого обладнання для 3 ОШБр. Кампанія триватиме до кінця осені.