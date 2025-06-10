Каждое заведение самостоятельно выбирает блюдо и его стоимость, а также решает, передавать часть или всю сумму от его продажи. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Что известно об инициативе

В ресторане соучредителя Екатерины Школяр подают "Картошку для третьей" за 155 гривен. Все полученные с этой позиции средства передаются бригаде. Заведение присоединилось к инициативе в начале мая и уже через месяц перечислило 15 тысяч гривен.

У меня отец воюет с мая 2022 года. У моей коллеги – брат. У нас есть благотворительный фонд, который работает с начала войны. Мы сознательный бизнес, приобщаемся ко всем акциям,

– объясняет Школяр.

По ее словам, официанты всегда информируют гостей об акции, и многие заказывают блюдо даже "на вынос", не обязательно потребляя его на месте.

Еще один ресторан предложил в рамках инициативы картофель фри за 69 гривен. Для того, чтобы найти его в меню, нужно просканировать QR-код и открыть раздел "гарниры". Управляющий заведением Игорь Гемпель отметил, что идея пришла после того, как он увидел, что к акции присоединились кафе в Киеве и Одессе.

Мы выбрали классическую картошку фри, потому что мы стейкхаус, и без картофеля фри... Мы ее много продаем в принципе,

– рассказал он.

За неполный месяц удалось реализовать более 130 порций и собрать около 9 тысяч гривен.



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Посетительница одного из ресторанов, Маргарита Корнева, одобрительно отозвалась об инициативе, отметив: "Проще было сделать QR-код, отдельно собирать на бригаду, и не обязательно заказывать еду – просто отдельно деньги собирать".

Кампания стартовала в мае 2025 года и охватила около 500 кафе, баров и ресторанов по всей Украине. Как сообщила руководитель отдела партнерств штабного фонда бригады Оксана Драган, идея возникла из желания объединить ресторанную индустрию вокруг понятного символа.

За первые три недели акции был собран один миллион гривен. Все средства пойдут на закупку дронов, приборов ночного видения и другого оборудования для 3 ОШБр. Кампания продлится до конца осени.