Хлопець із Закарпаття підкорив найвищий вулкан світу: на вершині замайорів український прапор

Михайло Переганя із Закарпаття здійснив сходження на Охос-дель-Саладо – найвищий вулкан світу розташований на кордоні Чилі та Аргентини. На вершині він встановив український прапор.

Михайло піднявся на вулкан заввишки 6887 метрів, пише "Закарпаття онлайн". Сходження відбувалося у межах експедиції у досить складних високогірних умовах.

Як закарпатець піднявся на найвищий вулкан світу?

Альпініст розповів, що найважчим етапом стало подолання висоти понад 6 тисяч метрів. Все через розріджене повітря та нестачу кисню. У таких умовах дуже часто з’являється сильне фізичне навантаження.

Ми підіймалися у декілька етапів. Після 6 тисяч метрів я зрозумів, що це дуже серйозна висота, у мене почала сильно боліти голова, не вистачало кисню. Але у підсумку вдалося дійти на вершину,

– розповів хлопець "Суспільному Ужгород".

За словами Михайла, всі учасники експедиції піднялися та успішно спустилися до низу.



Михайло Переганя піднявся на найвищий вулкан світу / Фото з інстаграму альпініста

Експедиція на найвищий вулкан світу / Фото з інстаграму альпініста

Підняття на вершину вулкана: дивіться більше фото

Це вже не вперше закарпатський альпініст здійснює сходження на такі вершини. Раніше він підкорив найвищу вершину Антарктиди – гору Вінсон, де встановив прапор України та свого міста.

Хлопець захоплюється горами ще з юності. Свої перші походи на вершини гір він здійснив у 16 років. Серед його найбільших досягнень – верхівка Альп. Влітку 2025 року він успішно зійшов на гору Монблан (4810 метрів).

