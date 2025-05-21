Чому Закарпатська область має саме таку назву: історик детально пояснив

Назви областей України зазвичай походять від обласних центрів. Однак є два виключення із цього правила – Волинська та Закарпатська області.

Особливість назв цих регіонів — насамперед історико-географічна, а не адміністративна. Про це пише 24 Канал із посиланням на книгу "Брама Європи" Сергія Плохія.

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Чому Закарпатська, а не Ужгородська область

Зокрема, назва "Закарпаття" означає "земля за Карпатами" – якщо дивитися з боку Наддніпрянської, "великої" України. Тобто це позначення виникло не як назва міста чи центру, а як регіональний термін, який закріпився у вжитку задовго до того, як Ужгород став адміністративним центром.

Упродовж століть Закарпаття входило до складу різних держав, зокрема Угорського королівства, Австро-Угорщини, Чехословаччини (тоді воно мало назву Підкарпатська Русь), Карпатської України, СРСР, але зберегло свою окрему культурну й історичну ідентичність.



Закарпаття / Фото Pexels

Таким чином, назва області відображає не місто-центр, а цілий геокультурний простір, і саме тому вона лишилася географічною – Закарпатською. Схожий принцип працює й у випадку Волинської області, яка зберігає свою назву від історичної Волині, навіть попри те, що її центром є Луцьк.

Цікаво, що історик Олександр Алфьоров розповів, що Україна в минулому могла мати іншу назву, яка використовувалася в літературі і на картах.