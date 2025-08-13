Штучний інтелект розвивається дуже стрімко та тривають дискусії про те, чи зможе він замінити деякі професії. Одна із корпорацій зробила свій прогноз.

Компанія Microsoft провела аналіз та виявила, що ШІ може замінити застарілі професії. Про це пише 24 Канал із посиланням на Futurism.

Дивіться також Мільйони слухали, не знаючи правди: популярний гурт на Spotify виявився штучним інтелектом

Які професії у небезпеці?

Серед послуг, які може надавати штучний інтелект та тих, які він може замінити на ринку праці, надання допомоги, написання текстів та викладання.

Microsoft оприлюднила цілий список професій, які перебувають під загрозою. ШІ може замінити:

перекладачів,

істориків,

торгових представників,

письменників, редакторів і журналістів,

представників служби підтримки клієнтів,

бортпровідників та стюардів,

веброзробників,

консьєржів та інші спеціальності.

Натомість там переконують, що професії, які потребують активної інтелектуальної діяльності та специфічних навичок, у безпеці. Крім цього, навіть у тих професіях, які ШІ може замінити, він, ймовірно, не зможе взяти на себе всі завдання.



Деякі професії можуть бути автоматизовані / Фото Pexels

Про вплив штучного інтелекту на ринок праці говорять від початку його розвитку. Крім цього, науковці визнають, що є професії, які він ніяк не зможе замінити, адже для них потрібні людські риси, яким І не може навчитись.

До слова, Мо Гавдат, колишній головний бізнес-директор Google X, вважає, що штучний інтелект не створить нові робочі місця, а скоріше скоротить їх кількість. Розвиток ШІ загрожує зникненням багатьох традиційних професій, однак водночас виникають нові спеціальності, пов'язані з цифровим контентом і аналітикою.