Искусственный интеллект меняет правила игры: Microsoft назвали профессии, которые он может уничтожить
- Microsoft провела анализ и определила, что искусственный интеллект может заменить профессии, такие как переводчики, писатели, редакторы, и представители службы поддержки клиентов.
- Профессии, требующие специфических навыков и активной интеллектуальной деятельности, остаются в безопасности, поскольку ИИ не сможет выполнять все задачи.
Искусственный интеллект развивается очень стремительно и продолжаются дискуссии о том, сможет ли он заменить некоторые профессии. Одна из корпораций сделала свой прогноз.
Компания Microsoft провела анализ и обнаружила, что ИИ может заменить устаревшие профессии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Futurism.
Какие профессии в опасности?
Среди услуг, которые может предоставлять искусственный интеллект и тех, которые он может заменить на рынке труда, оказание помощи, написания текстов и преподавания.
Microsoft обнародовала целый список профессий, которые находятся под угрозой. ИИ может заменить:
- переводчиков,
- историков,
- торговых представителей,
- писателей, редакторов и журналистов,
- представителей службы поддержки клиентов,
- бортпроводников и стюардов,
- вебропроизводителей,
- консьержей и другие специальности.
Зато там убеждают, что профессии, требующие активной интеллектуальной деятельности и специфических навыков, в безопасности. Кроме этого, даже в тех профессиях, которые ИИ может заменить, он, вероятно, не сможет взять на себя все задачи.
Некоторые профессии могут быть автоматизированы / Фото Pexels
О влиянии искусственного интеллекта на рынок труда говорят с начала его развития. Кроме этого, ученые признают, что есть профессии, которые он никак не сможет заменить, ведь для них нужны человеческие черты, которым И не может научиться.
К слову, Мо Гавдат, бывший главный бизнес-директор Google X, считает, что искусственный интеллект не создаст новые рабочие места, а скорее сократит их количество. Развитие ИИ грозит исчезновением многих традиционных профессий, однако в то же время возникают новые специальности, связанные с цифровым контентом и аналитикой.