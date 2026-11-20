В Україні є чимало старовинних замків, які можуть здивувати не менше, ніж відомі фортеці Кам'янця-Подільського чи Мукачевого. Деякі з них заховалися серед лісів і пагорбів, інші поступово перетворюються на руїни, а про окремі досі розповідають легенди про привидів, підземні ходи та таємні скарби.

Ці споруди пам'ятають князівські протистояння, облоги й історії забороненого кохання. 24 Канал розповість про п'ять незвичайних замків України, які варто відкрити для себе.

Сидорівський замок – фортеця, схожа на корабель

На Тернопільщині, серед зелених пагорбів і поблизу річки Збруч, розташовані залишки незвичайної фортеці – Сидорівського замку. Його особливість помітна навіть здалеку: споруда має видовжену форму, яка нагадує корабель, що пливе серед хвиль.

Замок звели у 1640-х роках за наказом шляхтича Марціна Калиновського. Для будівництва обрали високе плато, яке з трьох боків оточують притоки річки. Таке розташування мало не лише мальовничий вигляд, а й оборонне значення.

У 1672 році фортецю захопили турецькі війська. Після цього вона поступово втрачала своє військове значення та занепадала.

До наших днів збереглися руїни, які й сьогодні нагадують про колишню могутність споруди.

Де розташований: село Сидорів, Тернопільська область.

Сидорівський замок / Замки і храми України

Замок Сент-Міклош – місце таємних зустрічей закоханих

На Закарпатті, неподалік Мукачева, розташований замок Сент-Міклош, який також називають Чинадіївським. Його історія налічує кілька століть, але найбільше уваги привертає не архітектура, а романтична історія, пов'язана з колишніми власниками.

У XVII столітті замок став місцем таємних зустрічей княгині Ілони Зріні та графа Імре Текелі. Їхні стосунки розгорталися на тлі складної політичної боротьби, адже обидва були пов'язані з протистоянням Габсбургам. Згодом закохані одружилися. Саме через цю історію Сент-Міклош отримав назву "Замок кохання".

Сьогодні відвідувачі можуть побачити старовинні інтер'єри, кам'яні приміщення та відчути атмосферу споруди, яка пережила чимало змін.

Цікаво, що у 2001 році замок передали в концесію художнику Йосипу Бартошу. Разом із дружиною він узявся відновлювати занедбану пам'ятку, яка за радянських часів використовувалася, зокрема, як військова частина.

Де розташований: селище Чинадійово, Закарпатська область.

Замок Сент-Міклош / stetson__rose, inside-ua.com

Червоногородський замок – руїни міста, якого більше не існує

На півдні Тернопільщини, неподалік відомого Джуринського водоспаду, можна побачити залишки Червоногородського замку. Це одна з тих споруд, біля яких важко повірити, що колись тут вирувало життя цілого міста.

Історія Червоногорода сягає часів Русі. Поселення було важливим адміністративним центром, а згодом перейшло у володіння литовських князів Коріятовичів.

У XVII столітті тут звели мурований замок, який неодноразово переживав напади та облоги. У XIX столітті нові власники, родина Понінських, вирішили перебудувати стару фортецю на палацовий комплекс. Замість частини замкових споруд з'явилися дві вежі та палац у класицистичному стилі.

Однак XX століття стало для цього місця фатальним. Через війни та руйнування колишнє поселення поступово спорожніло, а від розкішного комплексу залишилися лише фрагменти веж і стін.

Із Червоногородом також пов'язують легенди про підземні ходи, заховані скарби та привид жінки у білому.

Де розташований: поблизу села Нирків, Тернопільська область.

Червоногородський замок / patriot.zt.ua

Клеванський замок – фортеця з легендою про замуровану жінку

У селищі Клевань на Рівненщині збереглися залишки замку, який колись належав впливовому князівському роду Чарторийських. Його історія пов'язана з давніми шляхетськими родинами, а місцеві перекази додають споруді ще більше загадковості.

Перші письмові згадки про Клевань датуються 1458 роком. Саме тоді поселення належало князям Чарторийським. Замок став важливим укріпленням, яке мало захищати володіння власників.

Однак найцікавіше – легенди, які передавалися між місцевими жителями. За одним із переказів, у стінах замку нібито замурували молоду жінку, яка не захотіла підкоритися волі впливового князя. Відтоді, як розповідають старожили, у приміщеннях можна почути дивні кроки та жіночий плач.

Є й інша легенда – про скарби Чарторийських, які нібито заховали у підземних ходах. Кажуть, що частина цих переходів могла вести до костелу та монастиря. Проте документальних підтверджень існування такої мережі підземель немає.

Сьогодні замок зберігся у вигляді руїн, але навіть вони дозволяють уявити, наскільки масштабною була споруда.

Де розташований: селище Клевань, Рівненська область.

Клеванський замок / travels.in.ua

Тустань – фортеця, яку буквально вирізали у скелях

На Львівщині є місце, де від середньовічної фортеці майже не залишилося звичних для замків кам'яних стін. Натомість тут височіють величезні скелі, у яких досі можна побачити сліди давнього будівництва. Це Тустань – наскельна фортеця, яка не має аналогів в Україні.

Урочище біля села Урич у Карпатах у IX – XVI століттях було важливим оборонним, митним та адміністративним центром. Через нього проходив торговий шлях, яким перевозили сіль із Прикарпаття до інших європейських земель.

Особливість Тустані полягає в тому, що дерев'яні конструкції фортеці кріпили безпосередньо до скель. Для цього будівничі видовбували у камені спеціальні пази та заглиблення.

До наших днів збереглося понад 4 тисячі таких слідів. Саме завдяки їм дослідники змогли відтворити вигляд давньої споруди за допомогою комп'ютерної реконструкції. Тож сьогодні відвідувачі можуть побачити, як приблизно виглядало наскельне місто багато століть тому.

А ще з Тустанню пов'язана легенда про скарби, заховані всередині скелі. За переказом, у великодню ніч там нібито відчиняється печера, наповнена золотом. Однак тому, хто побачить багатство, доведеться зробити непростий вибір.

Де розташована: село Урич, Львівська область.

Фортеця в Тустані / jazz-travel.com