Эти сооружения являются свидетелями княжеских противостояний, осад и историй запретной любви. 24 Канал расскажет о пяти необычных замках Украины, которые стоит открыть для себя.

Adv

Сидоровский замок – крепость, напоминающая корабль

В Тернопольской области, среди зеленых холмов и недалеко от реки Збруч, находятся руины необычной крепости – Сидоровского замка. Ее особенность заметна даже издалека: сооружение имеет удлиненную форму, напоминающую корабль, плывущий среди волн.

Замок был построен в 1640-х годах по приказу шляхтича Марцина Калиновского. Для строительства выбрали высокое плато, которое с трех сторон окружают притоки реки. Такое расположение имело не только живописный вид, но и оборонительное значение.

В 1672 году крепость захватили турецкие войска. После этого она постепенно теряла свое военное значение и приходила в упадок.

До наших дней сохранились руины, которые и сегодня напоминают о былой мощи сооружения.

Реклама

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Где находится: село Сидоров, Тернопольская область.

Сидоровский замок / Замки и храмы Украины

Замок Сент-Миклош – место тайных встреч влюбленных

В Закарпатье, недалеко от Мукачево, расположен замок Сент-Миклош, который также называют Чинадиевским. Его история насчитывает несколько веков, но наибольшее внимание привлекает не архитектура, а романтическая история, связанная с бывшими владельцами.

В XVII веке замок стал местом тайных встреч княгини Илоны Зрини и графа Имре Текели. Их отношения развивались на фоне сложной политической борьбы, ведь оба были вовлечены в противостояние с Габсбургами. Впоследствии влюбленные поженились. Именно благодаря этой истории Сент-Миклош получил название "Замок любви".

Сегодня посетители могут увидеть старинные интерьеры, каменные помещения и проникнуться атмосферой сооружения, пережившего немало перемен.

Интересно, что в 2001 году замок передали в концессию художнику Иосифу Бартошу. Вместе с женой он взялся за восстановление заброшенного памятника архитектуры, который в советское время использовался, в частности, как воинская часть.

Реклама

Где находится: поселок Чинадиево, Закарпатская область.

Замок Сент-Миклош / stetson__rose, inside-ua.com

Червоногородский замок – руины города, которого больше не существует

На юге Тернопольщины, недалеко от известного Джуринского водопада, можно увидеть остатки Червоногородского замка. Это одно из тех сооружений, глядя на которые трудно поверить, что когда-то здесь кипела жизнь целого города.

История Червоногорода уходит корнями во времена Руси. Поселение было важным административным центром, а впоследствии перешло во владение литовских князей Кориятовичей.

В XVII веке здесь возвели каменный замок, который неоднократно переживал нападения и осады. В XIX веке новые владельцы, семья Понинских, решили перестроить старую крепость в дворцовый комплекс. На месте части замковых построек появились две башни и дворец в классицистическом стиле.

Однако XX век стал для этого места роковым. Из-за войн и разрушений бывшее поселение постепенно опустело, а от роскошного комплекса остались лишь фрагменты башен и стен.

Реклама

С Червоногородом также связывают легенды о подземных ходах, спрятанных сокровищах и призраке женщины в белом.

Где находится: недалеко от села Нырков, Тернопольская область.

Червоногородский замок / patriot.zt.ua

Клеванский замок – крепость с легендой о замурованной женщине

В поселке Клевань в Ровенской области сохранились остатки замка, который когда-то принадлежал влиятельному княжескому роду Чарторыйских. Его история связана с древними дворянскими родами, а местные предания придают сооружению еще больше загадочности.

Первые письменные упоминания о Клевани датируются 1458 годом. Именно тогда поселение принадлежало князьям Чарторыйским. Замок стал важным укреплением, которое должно было защищать владения хозяев.

Однако самое интересное – это легенды, которые передавались среди местных жителей. Согласно одному из преданий, в стенах замка якобы замуровали молодую женщину, которая не захотела подчиниться воле влиятельного князя. С тех пор, как рассказывают старожилы, в помещениях можно услышать странные шаги и женский плач.

Реклама

Есть и другая легенда – о сокровищах Чарторыйских, которые якобы спрятали в подземных ходах. Говорят, что часть этих ходов могла вести к костелу и монастырю. Однако документальных подтверждений существования такой сети подземелий нет.

Сегодня замок сохранился в виде руин, но даже они позволяют представить, насколько масштабным было это сооружение.

Где находится: поселок Клевань, Ровенская область.

Клеванский замок / travels.in.ua

Тустань – крепость, которую буквально высекли в скалах

На Львовщине есть место, где от средневековой крепости почти не осталось привычных для замков каменных стен. Зато здесь возвышаются огромные скалы, в которых до сих пор можно увидеть следы древнего строительства. Это Тустань – наскальная крепость, не имеющая аналогов в Украине.

Урочище возле села Урич в Карпатах в IX – XVI веках было важным оборонительным, таможенным и административным центром. Через него проходил торговый путь, по которому перевозили соль из Прикарпатья в другие европейские земли.

Реклама

Особенность Тустани заключается в том, что деревянные конструкции крепости крепились непосредственно к скалам. Для этого строители выдалбливали в камне специальные пазы и углубления.

До наших дней сохранилось более 4 тысяч таких следов. Именно благодаря им исследователи смогли воссоздать облик древнего сооружения с помощью компьютерной реконструкции. Поэтому сегодня посетители могут увидеть, как примерно выглядел наскальный город много веков назад.

А еще с Тустанью связана легенда о сокровищах, спрятанных внутри скалы. По преданию, в пасхальную ночь там якобы открывается пещера, наполненная золотом. Однако тому, кто увидит богатство, придется сделать непростой выбор.

Где находится: село Урич, Львовская область.