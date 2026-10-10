В Україні є ядерний об'єкт, рівного якому немає в Європі: чим він вражає та що з ним зараз

Запорізька АЕС є найбільшою атомною електростанцією України та Європи. Вона розташована у степовій зоні на березі Каховського водосховища та за роки роботи виробила понад 1,1 трильйона кіловат-годин електроенергії.

Історія станції розпочалася ще за радянських часів, а її будівництво тривало понад десятиліття. Про це йдеться на офіційному сайті "Енергоатома".

Як будували Запорізьку АЕС

Рішення про будівництво Запорізької атомної електростанції Рада Міністрів СРСР ухвалила у 1977 році. Проєкт передбачав використання реакторів типу ВВЕР-1000.

Будівництво станції розпочалося у 1981 році. Енергоблоки вводили в експлуатацію поступово, протягом наступних 14 років.

Будівництво ЗАЕС / Фото Державного архіву Запорізької області

Перший енергоблок потужністю 1000 мегаватів запрацював у 1984 році. Наступні блоки вводили в експлуатацію у 1985, 1986, 1987 та 1989 роках. Шостий енергоблок запустили у 1995 році.

Таким чином, станція отримала шість енергоблоків, кожен із яких має потужність 1 000 мегаватів. Їхня сумарна встановлена потужність становить 6 000 мегаватів, що робить Запорізьку АЕС найпотужнішою атомною електростанцією України та Європи.

Які особливості має Запорізька АЕС

За інформацією "Енергоатома", за роки існування Запорізька АЕС виробила понад 1,1 трильйона кіловат-годин електроенергії. Крім того, вона стала першою серед атомних електростанцій України, де спорудили сухе сховище відпрацьованого ядерного палива.

Де розташована ЗАЕС: дивіться на карті

Проєктна місткість сховища становить 380 контейнерів. У них можна розмістити 9 000 збірок відпрацьованого ядерного палива. За задумом проєкту, сховище має вмістити паливо Запорізької АЕС за весь період її експлуатації.

У якому стані ЗАЕС перебуває сьогодні

У березні 2022 року Запорізьку АЕС захопили російські війська. Відтоді станція перебуває під окупацією Росії. Усі шість її енергоблоків наразі перебувають у стані холодного зупину й не виробляють електроенергію.

Сучасний вигляд ЗАЕС / Фото GettyImages

Україна наполягає на відновленні повного суверенного контролю над Запорізькою АЕС. Це питання важливе не лише для енергетики, а й для ядерної безпеки, адже станція потребує належного обслуговування та стабільного електропостачання для роботи систем безпеки.

Міжнародна спільнота також виступає за відновлення контролю України над об'єктом.