История станции началась еще в советские времена, а ее строительство длилось более десятилетия. Об этом говорится на официальном сайте "Энергоатома".

Как строилась Запорожская АЭС

Решение о строительстве Запорожской атомной электростанции Рада Министров СССР приняла в 1977 году. Проект предусматривал использование реакторов типа ВВЕР-1000.

Строительство станции началось в 1981 году. Энергоблоки вводились в эксплуатацию постепенно, в течение следующих 14 лет.

Строительство ЗАЭС / Фото Государственного архива Запорожской области

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Первый энергоблок мощностью 1000 мегаватт заработал в 1984 году. Следующие блоки вводились в эксплуатацию в 1985, 1986, 1987 и 1989 годах. Шестой энергоблок запустили в 1995 году.

Таким образом, станция получила шесть энергоблоков, каждый из которых имеет мощность 1 000 мегаватт. Их суммарная установленная мощность составляет 6 000 мегаватт, что делает Запорожскую АЭС самой мощной атомной электростанцией Украины и Европы.

Какие особенности имеет Запорожская АЭС

По информации "Энергоатома", за годы существования Запорожская АЭС произвела более 1,1 триллиона киловатт-часов электроэнергии. Кроме того, она стала первой среди атомных электростанций Украины, где построили сухое хранилище отработанного ядерного топлива.

Где расположена ЗАЭС: смотрите на карте

Проектная вместимость хранилища составляет 380 контейнеров. В них можно разместить 9 000 сборок отработанного ядерного топлива. Согласно замыслу проекта, хранилище должно вместить топливо Запорожской АЭС за весь период ее эксплуатации.

В каком состоянии находится ЗАЭС сегодня

В марте 2022 года Запорожскую АЭС захватили российские войска. С тех пор станция находится под оккупацией России. Все шесть ее энергоблоков в настоящее время находятся в состоянии холодной остановки и не производят электроэнергию.

Современный вид ЗАЭС / Фото GettyImages

Украина настаивает на восстановлении полного суверенного контроля над Запорожской АЭС. Этот вопрос важен не только для энергетики, но и для ядерной безопасности, ведь станция нуждается в надлежащем обслуживании и стабильном электроснабжении для работы систем безопасности.

Международное сообщество также выступает за восстановление контроля Украины над объектом.