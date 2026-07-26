Зумери заробляють більше після зміни роботи: чому міленіали вже не мають такої переваги

Сьогодні шумери та міленіали мають різні можливості на ринку праці. Зокрема, представники покоління Z можуть розраховувати на швидше зростання доходів.

Це пов'язано з тим, що зміна роботи для молодих працівників значно частіше приносить суттєве підвищення зарплати. Про те, як відрізняються зарплати зумерів і міленіалів, розповідає Investopedia.

Як зміна роботи впливає на зарплату зумерів і міленіалів

Згідно зі звітом Bank of America Institute, працівники покоління Z, які змінили компанію, мали у чотири рази більшу зарплату, ніж у тих, хто залишився працювати на попередньому місці. Водночас міленіали після зміни роботи також починали заробляти приблизно удвічі більше, ніж ті, хто не змінював роботодавця.

Дослідники зазначають, що зміна роботи часто є одним із найефективніших способів підвищити дохід. Водночас така закономірність насамперед стосується людей, які лише починають кар'єру. Для досвідченіших і високооплачуваних працівників вигідніше залишатися у своїй компанії.

Зміна роботи може підвищити ваш дохід / Фото Unsplash

Така тенденція пояснюється тим, що молоді спеціалісти мають більше можливостей для швидкого кар'єрного розвитку. Вони можуть змінювати напрям діяльності, посади та використовувати навички, здобуті під час навчання. Натомість старші працівники вже обіймають високооплачувані посади, де найбільше цінується їхній досвід.

Крім того, зумери частіше шукають нову роботу через потребу збільшити свої доходи. Це пов'язано зі зростанням витрат на оренду житла, купівлю нерухомості, автомобіля чи створення сім'ї. Водночас міленіали нерідко вже мають власне житло, більш стабільне фінансове становище або гнучкі умови праці, тому потреба змінювати роботу заради вищої зарплати для них менш актуальна.

Після зміни роботи зумери зароблять більше ніж міленіали / Фото Unsplash

У звіті також зазначають, що для представників старших поколінь зміна роботи вже не гарантує такого самого фінансового результату. У багатьох випадках вона не призводить до збільшення доходів, а іноді зарплата навіть може зменшитися.

Попри це, ситуація на ринку праці залишається непростою для всіх поколінь. Різниця в оплаті праці між тими, хто змінив роботу, і тими, хто залишився в попередній компанії, зараз є найменшою за останні сім років. Крім того, для покоління Z підвищення зарплати після зміни роботи скоротилося приблизно на 20% порівняно з 2022 роком.