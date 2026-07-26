Это связано с тем, что смена работы для молодых работников гораздо чаще приносит существенное повышение зарплаты. О том, как отличаются зарплаты зуммеров и миллениалов, рассказывает Investopedia.

Как изменение работы влияет на зарплату зуммеров и миллениалов

Согласно отчету Bank of America Institute, работники поколения Z, сменившие компанию, имели в четыре раза большую зарплату, чем у оставшихся работать на предыдущем месте. В то же время миллениалы после смены работы также начинали зарабатывать примерно вдвое больше, чем те, кто не менял работодателя.

Исследователи отмечают, что смена работы часто является одним из наиболее эффективных способов повысить доход. В то же время такая закономерность, прежде всего, касается людей, которые только начинают карьеру. Для более опытных и высокооплачиваемых работников выгоднее оставаться в своей компании.

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Смена работы может повысить ваш доход / Фото Unsplash

Такая тенденция объясняется тем, что у молодых специалистов больше возможностей для быстрого карьерного развития. Они могут изменять направление деятельности, должности и использовать навыки, полученные при обучении. Старшие работники уже занимают высокооплачиваемые должности, где больше всего ценится их опыт.

Кроме того, зуммеры чаще ищут новую работу из-за необходимости увеличить свои доходы. Это связано с ростом расходов на аренду жилья, покупку недвижимости, автомобиля или создания семьи. В то же время у милениалов нередко уже есть собственное жилье, более стабильное финансовое положение или гибкие условия труда, поэтому потребность менять работу ради более высокой зарплаты для них менее актуальна.

После смены работы зуммеры заработают больше миллионералов / Фото Unsplash

В отчете также отмечают, что для представителей старших поколений смена работы уже не гарантирует такой же финансовый результат. Во многих случаях она не приводит к увеличению доходов, а иногда зарплата может даже уменьшиться.

Тем не менее, ситуация на рынке труда остается непростой для всех поколений. Разница в оплате труда между теми, кто сменил работу, и теми, кто остался в предыдущей компании, сейчас наименьшая за последние семь лет. Кроме того, для поколения Z повышение зарплаты после смены работы сократилось примерно на 20% по сравнению с 2022 годом.