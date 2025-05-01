Зеленський обрав "Убити тирана": президента та першу леді помітили на Книжковому арсеналі

У Києві проходить Книжковий арсенал. Журналісти помітили на заході і президента України Володимира Зеленського разом із першою леді.

Під час відвідин "Книжкового Арсеналу-2025" Володимир Зеленський та Олена Зеленська продемонстрували неабиякий інтерес до сучасної й класичної літератури. Про це пише 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Що обрали президент та його дружина

Біля стенду "Видавництва Анетти Антоненко" президент звернув увагу на книжку італійського історика Альдо Андреа Кассі "Убити тирана. Історія тираноборства від Цезаря до Каддафі".



Олена Зеленська на Книжковому Арсеналі / Фото пресслужба заходу

Це видання, що досліджує філософські й політичні погляди на боротьбу з диктатурами упродовж століть.

Зеленський на Книжковому Арсеналі: дивіться відео

Також у видавництві Vivat президентське подружжя обрало дві книги, що охоплюють різні жанри й епохи: роман "Майстер корабля" Юрія Яновського – одну з ключових модерністських робіт в українській літературі, та "Любий Едварде" Енн Наполітано – зворушливу сучасну історію про втрату і відновлення.

Зверніть увагу, що на Книжковому Арсеналі 2025 у Києві представлені п'ять фентезі-новинок, включаючи "Голод Богів" Джона Ґвінна та "Гера" Дженніфер Сейнт. Інші новинки: "Місто Тіней" Мії Марченко, "Убивця лісу" Премі Мохамед та "Видовище" Стефані Гарбер.