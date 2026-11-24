"Живчик" – один із найвпізнаваніших українських газованих напоїв, назва якого давно стала знайомою кільком поколінням. Однак не всі знають, звідки вона походить і чому виробник обрав саме такий образ для бренду.

Президент ПрАТ "Оболонь" Олександр Слободян в інтерв'ю Forbes розповів, як виникла ідея напою та чому для його просування створили незвичного персонажа.

Чому напій назвали "Живчик"

Назва напою пов'язана зі значенням слова "живчик" в українській мові. Як пояснив Слободян, у деяких регіонах так називають енергійну та рухливу людину.

Слово "живчик" у деяких регіонах України означає "енергійна, рухлива людина". Тож назва і герой разом створюють образ, з яким маленьким споживачам легко себе асоціювати,

– розповів президент "Оболоні".

"Живчик" / Фото "Оболонь"

Оскільки основною аудиторією бренду стали діти та їхні батьки, компанія вирішила створити персонажа в мультиплікаційному стилі – яблуко Живчик.

Згодом, коли виробник розширював лінійку смаків, з'являлися й нові герої. За словами Слободяна, персонажі пережили кілька хвиль редизайну, адже їхній вигляд змінювали відповідно до вподобань аудиторії.

Як виникла ідея створити "Живчик"

За словами Слободяна, ідея напою на основі натурального яблучного соку з'явилася завдяки спогадам із дитинства. Після закінчення 9 класу він разом із мамою переїхав до приватного будинку в невеликому подільському місті Городок.

У дворі росли чотири яблуні, які щороку давали чималий урожай. Однак фрукти не було куди дівати, тому вони просто пропадали. Така сама ситуація була й в інших мешканців містечка.

Навіть через багато років, коли я вже жив у Києві й працював у компанії "Оболонь", ця згадка не давала мені спокою. Адже скільки таких сіл і міст по всій Україні, скільки фруктів падають на землю, ніким не зібрані. Я зрозумів: якщо попиту немає, його треба створити,

– пригадав Слободян.

Ідея створення "Живчика" зародилася з дитячих спогадів/ Фото "Оболонь"

Так виникла ідея виробляти напій на основі натурального яблучного соку. До його складу також вирішили додати екстракт ехінацеї та вітамін C.