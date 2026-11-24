Президент ЧАО "Оболонь" Александр Слободян в интервью Forbes рассказал, как возникла идея напитка и почему для его продвижения придумали необычного персонажа.

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Почему напиток назвали "Живчик"

Название напитка связано со значением слова "живчик" в украинском языке. Как пояснил Слободян, в некоторых регионах так называют энергичного и подвижного человека.

Слово "живчик" в некоторых регионах Украины означает "энергичный, подвижный человек". Поэтому название и герой вместе создают образ, с которым маленьким потребителям легко себя ассоциировать– рассказал президент "Оболони".

"Живчик" / Фото "Оболонь"

Поскольку основной аудиторией бренда стали дети и их родители, компания решила создать персонажа в мультипликационном стиле – яблоко Живчик.

Впоследствии, когда производитель расширял линейку вкусов, появлялись и новые герои. По словам Слободяна, персонажи пережили несколько волн редизайна, ведь их внешний вид меняли в соответствии с предпочтениями аудитории.

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Как возникла идея создать "Живчик"

По словам Слободяна, идея напитка на основе натурального яблочного сока появилась благодаря воспоминаниям из детства. После окончания 9 класса он вместе с мамой переехал в частный дом в небольшом подольском городке Городок.

Во дворе росли четыре яблони, которые каждый год давали немалый урожай. Однако фрукты было некуда девать, поэтому они просто пропадали. Такая же ситуация была и у других жителей городка.

Даже спустя много лет, когда я уже жил в Киеве и работал в компании "Оболонь", это воспоминание не давало мне покоя. Ведь сколько таких сел и городов по всей Украине, сколько фруктов падает на землю, никем не собранных. Я понял: если спроса нет, его нужно создать– вспомнил Слободян.

Идея создания "Живчика" зародилась из детских воспоминаний / Фото "Оболонь"

Так возникла идея производить напиток на основе натурального яблочного сока. В его состав также решили добавить экстракт эхинацеи и витамин C.