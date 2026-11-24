Как придумали название и персонажа "Живчика" / Коллаж 24 Канала
"Живчик" – один из самых узнаваемых украинских газированных напитков, название которого давно стало знакомым нескольким поколениям. Однако не все знают, откуда оно произошло и почему производитель выбрал именно такой образ для бренда.
Президент ЧАО "Оболонь" Александр Слободян в интервью Forbes рассказал, как возникла идея напитка и почему для его продвижения придумали необычного персонажа.
Почему напиток назвали "Живчик"
Название напитка связано со значением слова "живчик" в украинском языке. Как пояснил Слободян, в некоторых регионах так называют энергичного и подвижного человека.
Слово "живчик" в некоторых регионах Украины означает "энергичный, подвижный человек". Поэтому название и герой вместе создают образ, с которым маленьким потребителям легко себя ассоциировать
"Живчик" / Фото "Оболонь"
Поскольку основной аудиторией бренда стали дети и их родители, компания решила создать персонажа в мультипликационном стиле – яблоко Живчик.
Впоследствии, когда производитель расширял линейку вкусов, появлялись и новые герои. По словам Слободяна, персонажи пережили несколько волн редизайна, ведь их внешний вид меняли в соответствии с предпочтениями аудитории.
Как возникла идея создать "Живчик"
По словам Слободяна, идея напитка на основе натурального яблочного сока появилась благодаря воспоминаниям из детства. После окончания 9 класса он вместе с мамой переехал в частный дом в небольшом подольском городке Городок.
Во дворе росли четыре яблони, которые каждый год давали немалый урожай. Однако фрукты было некуда девать, поэтому они просто пропадали. Такая же ситуация была и у других жителей городка.
Даже спустя много лет, когда я уже жил в Киеве и работал в компании "Оболонь", это воспоминание не давало мне покоя. Ведь сколько таких сел и городов по всей Украине, сколько фруктов падает на землю, никем не собранных. Я понял: если спроса нет, его нужно создать
Идея создания "Живчика" зародилась из детских воспоминаний / Фото "Оболонь"
Так возникла идея производить напиток на основе натурального яблочного сока. В его состав также решили добавить экстракт эхинацеи и витамин C.
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