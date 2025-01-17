"Живі" сонячні панелі: вони можуть не тільки генерувати енергію, а й очищати повітря

У світі продовжують пошуки альтернативного та екологічного джерела енергії. Вдалося розробити новий вид сонячних батарей.

Вчені з Центру Гельмгольца з дослідження навколишнього середовища в Лейпцигу вивчили можливість використання мікроскопічних організмів для перетворення сонячного світла в електрику. Про це пише 24 Канал із посиланням на Solar Power Installation.

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Мікроорганізм розщеплює воду

Цей підхід, відомий як біофотовольтаїка, об’єднує біологічні процеси і технології, перетворюючи фотосинтетичні мікроорганізми на своєрідні "живі" сонячні панелі.

На відміну від традиційних сонячних панелей, які використовують напівпровідникові матеріали, біофотоелектричні системи ґрунтуються на здатності мікроорганізмів здійснювати фотосинтез. У процесі розщеплення молекул води ці організми виділяють кисень, протони та електрони. Електрони проходять через внутрішні механізми клітин і можуть бути зібрані електродами для отримання електричного струму.

Дослідження зосередилося на мікроорганізмі Synechocystis, який під впливом сонячного світла здатний розщеплювати воду і генерувати електрони. Вчені виявили, що додавання фериціаніду – хімічного посередника – допомагає ефективніше переносити електрони від мікробів до електродів. Важливо, що процес збору електронів не вплинув на здатність мікроорганізмів рости, дихати чи фіксувати вуглекислий газ, що робить ці системи екологічно безпечними.

Попри те, що вихідна потужність «живих» панелей поки що нижча за традиційні, вони мають значні переваги: здатність самоорганізовуватися, самовідновлюватися та зберігати природні біологічні функції, включаючи захоплення вуглекислого газу.

Науковці зазначають, що ці системи мають величезний потенціал. У майбутньому будівлі можуть бути вкриті "живими" сонячними панелями, які не тільки генерують електроенергію, а й зменшують рівень вуглекислого газу в атмосфері, допомагаючи боротися зі змінами клімату.