Від них сироти на шкірі: знакові фотографії, історія яких вас здивує

Деякі фотографії стають набагато більшими, ніж просто вдалими кадрами. Вони змінюють хід історії, викликають суспільні дискусії або назавжди закарбовуються у пам'яті мільйонів людей.

За кожним таким знімком стоїть історія, яка часто виявляється не менш вражаючою, ніж сама світлина, пише 24 Канал.

"Поцілунок на Таймс-сквер": випадкові незнайомці стали символом перемоги

14 серпня 1945 року фотограф журналу Life Альфред Айзенштадт зафіксував момент, який став одним із символів завершення Другої світової війни.

На знімку моряк цілує медсестру посеред натовпу на Таймс-сквер у Нью-Йорку після оголошення про капітуляцію Японії.

Найцікавіше, що чоловік і жінка навіть не були знайомі. Моряк Джордж Мендонса просто схопив незнайому медсестру Грету Циммер Фрідман у пориві радості. Уже через кілька секунд вони розійшлися, а культове фото стало символом перемоги.

Знаменитий поцілунок: дивитись відео

"Афганська дівчина": фотограф шукав її понад 17 років

У 1984 році фотограф Стів МакКаррі зробив портрет юної біженки Шарбат Гули в пакистанському таборі для переселенців.

Світлина з її пронизливими зеленими очима прикрасила обкладинку National Geographic і стала одним із найвідоміших портретів ХХ століття.

Проблема була в тому, що фотограф навіть не знав її імені. Лише у 2002 році після тривалих пошуків журналісти знайшли жінку в одному з віддалених сіл Афганістану й підтвердили її особу за допомогою сканування райдужної оболонки ока.

"Афганська дівчинка" на обкладинці National Geographic / Фото National Geographic

"Мати-переселенка": фото, яке допомогло врятувати тисячі людей

У 1936 році фотографка Доротея Ленг зафіксувала жінку Флоренс Оуенс Томпсон із сімома дітьми під час Великої депресії у США.

Після публікації фотографії влада терміново направила до табору продовольство та гуманітарну допомогу. Сам кадр став символом економічної кризи й одним із найвідоміших документальних фото в історії.

Щоправда, сама Флоренс Томпсон пізніше зізнавалася, що не любила цю фотографію, адже вона назавжди закріпила за нею образ бідності, хоча її життя було значно складнішим, ніж міг передати один кадр.

"Мати-переселенка" / The Dorothea Lange Collection, the Oakland Museum

"Обід на хмарочосі": легендарне фото було рекламною кампанією

Світлина, де 11 будівельників без страху обідають на сталевій балці високо над Нью-Йорком, давно стала культовою.

Фото зробили у 1932 році під час будівництва хмарочоса RCA Building (нині 30 Rockefeller Plaza).

Цікаво, що знімок був частиною рекламної кампанії нового комплексу Rockefeller Center. Попри те, що робітники справді перебували на висоті понад 250 метрів, сцену спеціально організували для фотографів. Хоча це й була постановка, жодних страховок у чоловіків не було.

Обід на хмарочосі / Фото Чарльза Клайда

"Коров'ячі черевики": винахід, який мав урятувати злочинців

На перший погляд здається, що людина на фото взула копита корови заради жарту. Насправді ж у 1924 році такі "коров'ячі черевики" справді існували й мали цілком практичне призначення.

Спеціальні дерев'яні накладки на взуття залишали на землі сліди, схожі на коров'ячі. Їх використовували, щоб заплутати переслідувачів і приховати справжній маршрут.

Найчастіше такі пристрої згадують у контексті американських контрабандистів часів "сухого закону", які намагалися збити поліцію зі сліду. У 1924 році фотографія чоловіка в "коров'ячих черевиках" облетіла газети та швидко стала сенсацією.

"Коров'ячі черевики" / FB: Bob & Sheri

"Лох-Несське чудовисько": фотографія, яка десятиліттями обманювала світ

У 1934 році британська газета Daily Mail опублікувала фотографію, яка нібито доводила існування чудовиська Нессі.

Протягом майже 60 років її вважали головним доказом існування загадкової істоти.

Лише у 1994 році стало відомо, що фотографію сфальсифікували. "Монстра" зробили з іграшкового підводного човна та маленької моделі голови рептилії. Попри викриття, саме цей кадр зробив легенду про Нессі всесвітньо відомою.

Фото так званого "Лох-Несського чудовиська"/ animalworld.com.ua