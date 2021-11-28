Шарбат Гулу – зеленоока красуня, яка вразила світ майже 40 років тому, попросила вивезти її з Афганістану – геть від "Талібану". До прохання прислухалася влада Італії.
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Афганку, відому з обкладинки National Geographic, вивезли в Італію
До Італії з Афганістану евакуювали Шарбат Гулу — зеленооку "афганську дівчинку", чия фотографія у 1985 році опинилися на обкладинці міжнародного журналу National Geographic.
- В офісі італійського прем'єра Маріо Драгі повідомили, що саме Італія організувала евакуацію жінки.
- Бо та попросила допомогти їй покинути Афганістан, який опинився під владою "Талібану".
"Афганська дівчинка" на обкладинці National Geographic / Фото National Geographic
Історія Шарбат Гула
Шарбат Гула стала всесвітньо відомою у 1985 – її портрет, який виразно показував пронизливі зелені очі дівчини, помістили на обкладинку National Geographic.
- Це фото під час війни в Афганістані у таборі для біженців зробив Стів МакКаррі.
- На той час воно стало символом афганського конфлікту та проблеми біженців.
- До слова, імені фігурантки фото спершу не знали, тому просто писали про "12-річну афганську дівчинку".
Віднайшли Гулу у 2002 році, і це знову зробив МакКаррі (National Geographic організували спеціальну експедицію в Афганістан).
Час і труднощі стерли її молодість… Та очі й досі сяють,
– так описав жінку фотограф.
Шарбат Гула давно вже не дівчинка, але "очі досі сяють" / Фото АР
Тим часом в Афганістані:
- Таліби заборонили показувати жінок у серіалах.
- І жорстоко вбили 29-річну захисницю прав жінок Фрозан Сафі.