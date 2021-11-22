Таліби заборонили зніматися у серіалах жінкам. Крім того, нові укази терористів загалом стосуються контенту на телебаченні.
Зверніть увагу Кім Кардашян врятувала афганських футболісток, яких могли обезголовити таліби
Що заборонили транслювати
Таліби заборонили транслювати на фільми, які "суперечать афганським цінностям" або місять кадри, де чоловік оголюється. Також під заборону потрапили стрічки, які пропагують іноземні цінності.
Нові заборони стосуються і розважальних шоу. Їх не можна транслювати на екрані, якщо вони містять жарти про релігію та можуть ображати афганців.
Медійники Афганістану переконані, що через нові правила телеканали просто збанкрутують, оскільки не буде що транслювати.
Права жінок в Афганістані: головне
- Після захоплення Кабула та приходу до влади у серпні 2021 року терористи "Талібану" почали обмежувати права жінок. Зокрема афганські журналістки у перші дні після падіння влади президента Ашрафа Гані вели новини без макіяжу та в хіджабах.
- Опісля терористи взялися і за освіту. Дівчатам в Афганістані заборонили навчатися після 7 класу. Водночас у Кабульський університет заборонили заходити студенткам та викладачкам.
- Загалом при владі терористів значно зріс рівень насильства щодо жінок та кількість зґвалтувань.
- У вересні 2021 року жінки вийшли на мітинг, щоб відстояти свої права, однак їх жорстоко розігнали.