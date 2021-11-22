Таліби заборонили зніматися у серіалах жінкам. Крім того, нові укази терористів загалом стосуються контенту на телебаченні.

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Що заборонили транслювати

Таліби заборонили транслювати на фільми, які "суперечать афганським цінностям" або місять кадри, де чоловік оголюється. Також під заборону потрапили стрічки, які пропагують іноземні цінності.

Нові заборони стосуються і розважальних шоу. Їх не можна транслювати на екрані, якщо вони містять жарти про релігію та можуть ображати афганців.

Медійники Афганістану переконані, що через нові правила телеканали просто збанкрутують, оскільки не буде що транслювати.

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