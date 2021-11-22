Талибы запретили сниматься в сериалах женщинам. Кроме того, новые указы террористов в целом касаются контента на телевидении.
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Что запретили транслировать
Талибы запретили транслировать фильмы, которые "противоречат афганским ценностям" или содержат кадры, где мужчина обнажается. Также под запрет попали ленты, пропагандирующие иностранные ценности.
Новые запреты касаются и развлекательных шоу. Их нельзя транслировать на экране, если они содержат шутки о религии и могут оскорблять афганцев.
Медийщики Афганистана убеждены, что из-за новых правил телеканалы просто обанкротятся, поскольку нечего будет транслировать.
Права женщин в Афганистане: главное
- После захвата Кабула и прихода к власти в августе 2021 года террористы "Талибана" начали ограничивать права женщин. В частности афганские журналистки в первые дни после падения власти президента Ашрафа Гани вели новости без макияжа и в хиджабах.
- После террористы взялись и за образование. Девушкам в Афганистане запретили учиться после 7 класса. В то же время в Кабульский университет запретили заходить студенткам и преподавательницам.
- В целом при власти террористов значительно вырос уровень насилия в отношении женщин и количество изнасилований.
- В сентябре 2021 года женщины вышли на митинг, чтобы отстоять свои права, однако их жестоко разогнали.