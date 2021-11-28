Шарбат Гулу – зеленоглазая красавица, поразившая мир почти 40 лет назад, попросила вывезти ее из Афганистана – прочь от "Талибана". К просьбе прислушались власти Италии.

Обратите внимание От голода в Афганистане до конца года может умереть миллион детей, – ВОЗ

Афганку, известную с обложки National Geographic, вывезли в Италию

В Италию из Афганистана эвакуировали Шарбат Гулу — зеленоглазую "афганскую девочку", чья фотография в 1985 году оказалась на обложке международного журнала National Geographic.

В офисе итальянского премьера Марио Драги сообщили, что именно Италия организовала эвакуацию женщины.

Она попросила помочь ей покинуть Афганистан, который оказался под властью "Талибана".



"Афганская девочка" на обложке National Geographic / Фото National Geographic

История Шарбат Гула

Шарбат Гула стала всемирно известной в 1985 – ее портрет, выразительно показывающий пронзительные зеленые глаза девушки, поместили на обложку National Geographic.

Это фото во время войны в Афганистане в лагере для беженцев сделал Стив МакКарри.

К тому времени оно стало символом афганского конфликта и проблемы беженцев.

Кстати, имени фигурантки фото сначала не знали, поэтому просто писали о "12-летней афганской девочке".

Нашли Гулу в 2002 году, и это снова сделал МакКарри (National Geographic организовали специальную экспедицию в Афганистан).

Время и трудности стерли ее молодость… Но глаза все еще сияют,

– так описал женщину фотограф.



Шарбат Гула давно уже не девочка, но "глаза до сих пор сияют" / Фото АР

Тем временем в Афганистане: