Легенда про скарби гетьмана Павла Полуботка вже понад століття привертає увагу українців. За переказами, перед арештом він нібито відправив до Англії дві діжки із золотом, які заповів незалежній Україні.

За три століття з відсотками сума начебто зросла настільки, що кожен українець міг би отримати десятки кілограмів дорогоцінного металу. Однак історик Олександр Алфьоров у відео на своєму YouTube-каналі пояснив, чому ця історія не витримує перевірки фактами та хто насправді стояв біля витоків легенди.

Звідки взялася легенда про золото Полуботка

За найпоширенішою версією, у 1723 році Павло Полуботок нібито відправив до одного з англійських банків дві діжки із золотими монетами. Йдеться про Банк Англії або Ост-Індійський британський банк. Загальна сума начебто становила близько 200 тисяч золотих монет.

Як розповів Алфьоров, згодом до цієї історії додалася ще одна деталь – відсотки за банківським вкладом. У різних переказах називали ставки від 2,5% до 7,5% річних. Саме завдяки цим нарахуванням і виникла легенда про величезне багатство, яке нібито належить українцям. У 1990-х роках цю історію навіть згадували з парламентської трибуни.

Накопичилась сума, яка дорівнює на сьогоднішній день кожному українцеві, якщо взяти і порахувати всіх разом, близько 38 – 40 кілограмів золота на кожного з нас з цього скарбу. Бо Полуботок, за легендою, заповів цей скарб незалежній Україні,

– зазначив історик.

Павло Полуботок / Портрет гетьмана

Водночас Алфьоров наголошує, що вже початкова сума в 200 тисяч золотих монет викликає серйозні сумніви, адже кономіка Гетьманщини трималася переважно на промислах, млинах, гутах і винокурнях.

За словами історика, навіть найбагатші представники тогочасної еліти навряд чи могли накопичити такі статки. Зокрема, й сам Павло Полуботок не володів сумою, яку йому приписує легенда.

"Насправді, у гетьмана Полуботка не було такої суми, щоб десь зберегти 200 тисяч червонців. Навіть не йдеться мови про 100 чи 50 тисяч червонців, наша старшина не була такою багатою", – пояснив Алфьоров.

Історик розповів, чи існувало золото Полуботка насправді: дивіться відео

Ще один аргумент, який ставить під сумнів легенду, стосується можливості вивезти золото за кордон. Як пояснює Алфьоров, на той час виїхати за межі Московського царства, яке у 1721 році стало Російською імперією, було непросто. Для цього потрібно було отримати паспорт, а перевезення двох діжок із золотом через кордон також викликало б труднощі. Історик наголошує, що провернути таке "було неможливо, суто фізично навіть".

Хто насправді поширив легенду про золото Полуботка

Витоки відомої історії про скарби пов'язані з Олександром Рубцем – музикознавцем, педагогом і фольклористом, який жив у 1837 – 1913 роках. Він був нащадком Павла Полуботка по жіночій лінії.

Рубець збирав українські народні пісні та легенди. Близько 6 тисяч таких записів він передав на зберігання до Петербурзької публічної бібліотеки. Після втрати зору у 1895 році дослідник переїхав до Стародуба. Там він заснував музичну школу, школу малювання, кінотеатр і народний хор, а також розбив парк, який за його життя називали парком Рубця.

Олександр Рубець / Архівне зображення

За словами Алфьорова, саме Рубець відіграв важливу роль у поширенні історії про багатство Полуботка. Він зібрав понад 300 представників різних родів Російської імперії, щоб нагадати їм про гетьмана та його нібито заховані скарби.

Для того, щоб нагадати міф про Павла Полуботка, про його скарби, цим зацікавити людей і, зрештою, створити ніщо інше, як просто відновити культ Павла Полуботка, гетьмана України, якого знищив цар Петро I,

– пояснив історик.

Водночас метою цієї історії було не лише зацікавити людей можливим багатством. Рубець прагнув повернути увагу до постаті Полуботка як українського гетьмана, який протистояв політиці Петра I та помер у казематах Санкт-Петербурга.

Як підсумував Алфьоров, саме легенда про золото допомогла повернути Полуботка в українську історичну пам'ять.