За три столетия с учетом процентов сумма якобы выросла настолько, что каждый украинец мог бы получить десятки килограммов драгоценного металла. Однако историк Александр Алферов в видео на своем YouTube-канале объяснил, почему эта история не выдерживает проверки фактами и кто на самом деле стоял у истоков легенды.

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Откуда взялась легенда о золоте Полуботка

По самой распространенной версии, в 1723 году Павел Полуботок якобы отправил в один из английских банков две бочки с золотыми монетами. Речь идет о Банке Англии или Британском Ост-Индском банке. Общая сумма якобы составляла около 200 тысяч золотых монет.

Как рассказал Алфьоров, со временем к этой истории добавилась еще одна деталь – проценты по банковскому вкладу. В разных преданиях назывались ставки от 2,5% до 7,5% годовых. Именно благодаря этим начислениям и возникла легенда об огромном богатстве, которое якобы принадлежит украинцам. В 1990-х годах эту историю даже упоминали с парламентской трибуны.

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Накопилась сумма, которая на сегодняшний день приходится на каждого украинца, если взять и посчитать всех вместе, около 38 – 40 килограммов золота на каждого из нас из этого сокровища. Ведь Полуботок, согласно легенде, завещал этот клад независимой Украине– отметил историк.

Павел Полуботок / Портрет гетмана

В то же время Алфьоров подчеркивает, что уже исходная сумма в 200 тысяч золотых монет вызывает серьезные сомнения, ведь экономика Гетманщины держалась преимущественно на промыслах, мельницах, стекольных заводах и винокурнях.

По словам историка, даже самые богатые представители тогдашней элиты вряд ли могли накопить такое состояние. В частности, и сам Павел Полуботок не обладал суммой, которую ему приписывает легенда.

"На самом деле у гетмана Полуботка не было такой суммы, чтобы где-то хранить 200 тысяч червонцев. Речь даже не идет о 100 или 50 тысячах червонцев, наша старшина не была такой богатой", – пояснил Алфьоров.

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Историк рассказал, существовало ли золото Полуботка на самом деле: смотрите видео

Еще один аргумент, ставящий под сомнение легенду, касается возможности вывезти золото за границу. Как объясняет Алфьоров, в то время выехать за пределы Московского царства, которое в 1721 году стало Российской империей, было непросто. Для этого нужно было получить паспорт, а перевозка двух бочек с золотом через границу также вызвала бы трудности. Историк подчеркивает, что провернуть такое "было невозможно, даже с чисто физической точки зрения".

Кто на самом деле распространил легенду о золоте Полуботка

Истоки известной истории о сокровищах связаны с Александром Рубцем – музыковедом, педагогом и фольклористом, жившим в 1837 – 1913 годах. Он был потомком Павла Полуботка по женской линии.

Рубец собирал украинские народные песни и легенды. Около 6 тысяч таких записей он передал на хранение в Петербургскую публичную библиотеку. После потери зрения в 1895 году исследователь переехал в Стародуб. Там он основал музыкальную школу, школу рисования, кинотеатр и народный хор, а также разбил парк, который при его жизни называли парком Рубца.

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Александр Рубец / Архивное изображение

По словам Алферова, именно Рубец сыграл важную роль в распространении истории о богатстве Полуботка. Он собрал более 300 представителей различных родов Российской империи, чтобы напомнить им о гетмане и его якобы спрятанных сокровищах.

Для того, чтобы напомнить о мифе о Павле Полуботке, о его сокровищах, заинтересовать этим людей и, в конечном итоге, ничто иное, как просто возродить культ Павла Полуботка, гетмана Украины, которого уничтожил царь Петр I– пояснил историк.

В то же время целью этой истории было не только заинтересовать людей возможным богатством. Рубец стремился вернуть внимание к фигуре Полуботка как украинского гетмана, который противостоял политике Петра I и умер в казематах Санкт-Петербурга.

Как подытожил Алферов, именно легенда о золоте помогла вернуть Полуботка в украинскую историческую память.