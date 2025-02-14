У STALKER 2 "ожили" унікальні зупинки з мозаїками: чому це важливо для України

Українська відеогра STALKER 2 вже підкорила серця багатьох тисяч геймерів по всьому світу. Розробники STALKER 2 ефективно попрацювали над деталями гри.

Геймери по всьому світу діляться враженнями від STALKER 2, підкреслюючи саундтреки гри, а також легендарні автобусні зупинки з мозаїками, що передають атмосферу й культуру українських автодоріг, пише 24 Канал.

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Гравці STALKER 2 з усього світу діляться скриншотами зупинок з мозаїками

Мозаїки на автобусних зупинках в Україні є унікальним явищем, яке поєднує народне мистецтво, радянську ідеологію та місцеву ідентичність.

Цей феномен здебільшого зародився у радянський період, приблизно з 1960-х до 1980-х років. У цей час мозаїка була популярним декоративним елементом в архітектурі, оскільки вона була довговічною, дешевою та яскравою.

Розробники STALKER 2 підійшли з великою увагою до відтворення мозаїк. Щоб максимально точно відтворити атмосферу, творці досліджували українську архітектуру, збирали фото, відвідували місця, які хотіли відтворити, а також використали фотореалістичну графіку.

Як і у віртуальному світі гри, в реальності ці зупинки часто занепадають та потроху руйнуються.

Мозаїки на зупинках у STALKER 2 / Скриншот Andy Kelly

Чому поява зупинок з мозаїками у STALKER 2 є важливою

Олег Левій, дослідник монументального мистецтва, у коментарі 24 Каналу зауважив, що атмосфера і стан зупинок у грі STALKER 2 відтворені досконало. За його словами, розробники добре пропрацювали деталі.

З тих зупинок, що я бачив, можу зробити висновок, що архітектура, атмосфера і стан зупинок відтворенні досконало. Добре пропрацьовані деталі. Щодо сюжетів – я не знаю, чи це реальні 3D-скани, чи зображення, натхненні іншими мозаїками,

– каже громадський активіст.

Олег Левій зауважив, що розробники гри не просто копіювали зупинки, а змінювали їх. Він підкреслює, що це включає творчу складову.

"До прикладу, бандурист на одній з мозаїк, скоріше за все, взятий з мозаїки Степана Кириченка "Українська пісня" в Києві. Це включає вже творчу складову, адже розробники не просто копіювали зупинки, а змінювали їх. Направду, в Прип'яті і Чорнобилі є дуже багато геніальних мозаїк Івана Литовченка, унікальний вітраж Віктора Блінова, розписів тощо і вони всі заслуговують на репрезентацію і у грі, і не тільки", – розповів дослідник.



Олег Левій / Фото з інстаграму дослідника

Громадський активіст наголосив, що поява у грі легендарних зупинок з мозаїками важлива з кількох аспектів.

По-перше, це не просто гра. Розробка якісних ігор з такою графікою – це мистецтво. І дуже важливо, що українські митці починають осмислювати цю спадщину, надихатись нею та інтегрувати в нові твори. Це не лише сприяє її збереженню, а й відновлює тяглість традиції,

– каже він.

Також завдяки мозаїкам у STALKER 2 Україна починає постколоніальний діалог і намагається осмислити українську спадщину радянських часів.

"А ще таким чином ми починаємо постколоніальний діалог, де ми більше не демонізуємо українську спадщину радянських часів, а намагаємось її осмислити. Мовляв, ось це теж Україна, це важливий маркер українських пейзажів. Це дуже важливо. Наприклад, до Сталкера це був фільм "Памфір", де зупинка з мозаїкою грала важливу роль і її було створено спеціально для фільму. Такої уваги до деталей в культурі потрібно значно більше", – розповів Левій.

Монументальні мозаїки Прип'яті художника Івана Литовченка / Фото Євген Нікіфоров

Крім того, STALKER 2, як підкреслив громадський активіст, популяризує бренд зупинок з мозаїками серед іноземців.

"У мережі вже не одна публікація, де ними захоплюються. Я вже неодноразово казав, що зупинки можуть стати унікальною ознакою України, на які приїжджатимуть дивитись з усього світу. І Сталкер підтверджує цю думку і водночас робить великий вклад в це", – резюмував він.