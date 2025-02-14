Геймеры по всему миру делятся впечатлениями от STALKER 2, подчеркивая саундтреки игры, а также легендарные автобусные остановки с мозаиками, которые передают атмосферу и культуру украинских автодорог, пишет 24 Канал.

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Игроки STALKER 2 со всего мира делятся скриншотами остановок с мозаиками

Мозаики на автобусных остановках в Украине являются уникальным явлением, которое сочетает народное искусство, советскую идеологию и местную идентичность.

Этот феномен в основном зародился в советский период, примерно с 1960-х до 1980-х годов. В это время мозаика была популярным декоративным элементом в архитектуре, поскольку она была долговечной, дешевой и яркой.

Разработчики STALKER 2 подошли с большим вниманием к воссозданию мозаик. Чтобы максимально точно воссоздать атмосферу, создатели исследовали украинскую архитектуру, собирали фото, посещали места, которые хотели воссоздать, а также использовали фотореалистичную графику.

Как и в виртуальном мире игры, в реальности эти остановки часто приходят в упадок и понемногу разрушаются.

Мозаики на остановках в STALKER 2 / Скриншот Andy Kelly

Почему появление остановок с мозаиками в STALKER 2 является важным

Олег Левий, исследователь монументального искусства, в комментарии 24 Каналу заметил, что атмосфера и состояние остановок в игре STALKER 2 воспроизведены в совершенстве. По его словам, разработчики хорошо проработали детали.

Из тех остановок, что я видел, могу сделать вывод, что архитектура, атмосфера и состояние остановок воспроизведены в совершенстве. Хорошо проработаны детали. Что касается сюжетов – я не знаю, реальные ли это 3D-сканы или изображения, вдохновленные другими мозаиками,

– говорит общественный активист.

Олег Левий заметил, что разработчики игры не просто копировали остановки, а меняли их. Он подчеркивает, что это включает творческую составляющую.

"К примеру, бандурист на одной из мозаик, скорее всего, взят из мозаики Степана Кириченко "Украинская песня" в Киеве. Это включает уже творческую составляющую, ведь разработчики не просто копировали остановки, а меняли их. Действительно, в Припяти и Чернобыле есть очень много гениальных мозаик Ивана Литовченко, уникальный витраж Виктора Блинова, росписей и так далее и они все заслуживают репрезентации и в игре, и не только", – рассказал исследователь.



Олег Левий / Фото из инстаграма исследователя

Общественный активист отметил, что появление в игре легендарных остановок с мозаиками важно по нескольким аспектам.

Во-первых, это не просто игра. Разработка качественных игр с такой графикой – это искусство. И очень важно, что украинские художники начинают осмысливать это наследие, вдохновляться им и интегрировать в новые произведения. Это не только способствует его сохранению, но и восстанавливает преемственность традиции,

– говорит он.

Также благодаря мозаикам в STALKER 2 Украина начинает постколониальный диалог и пытается осмыслить украинское наследие советских времен.

"А еще таким образом мы начинаем постколониальный диалог, где мы больше не демонизируем украинское наследие советских времен, а пытаемся его осмыслить. Мол, вот это тоже Украина, это важный маркер украинских пейзажей. Это очень важно. Например, до Сталкера это был фильм "Памфир", где остановка с мозаикой играла важную роль и она была создана специально для фильма. Такого внимания к деталям в культуре нужно значительно больше", – рассказал Левий.

Монументальные мозаики Припяти художника Ивана Литовченко / Фото Евгений Никифоров

Кроме того, STALKER 2, как подчеркнул общественный активист, популяризирует бренд остановок с мозаиками среди иностранцев.

"В сети уже не одна публикация, где ими восхищаются. Я уже неоднократно говорил, что остановки могут стать уникальным признаком Украины, на которые будут приезжать смотреть со всего мира. И Сталкер подтверждает это мнение и одновременно делает большой вклад в это", – резюмировал он.