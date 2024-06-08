"Третя світова війна ближче, ніж ми уявляємо": The Telegraph дав невтішний прогноз

Третя світова війна вже почалася, але не в традиційному вигляді. Китай, Росія, Іран, Туреччина, Катар воюють проти НАТО шляхом купівлі впливу та поширення дезінформації. Ендрю Фокс попередив про загрозу переростання гібридної війни в озброєну.

Цими днями світ святкує 80-річчя висадки союзних військ у Нормандії, яка фактично стала початком кінця Другої світової війни. Тим часом журналіст Ендрю Фокс вважає, що міжнародному товариству слід звернути увагу на третю світову війну, яка вже почалася.

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За крок до чергової збройної війни

Через майже століття після розгрому гітлерівського режиму низка країн бажають заново перерозподілити світ.

Китай прагне до панування у тихоокеанському регіоні. Також він хоче отримати доступ до корисних копалин країн Африки та Азії.

Росія намагається встановити панування над колишніми радянськими республіками.

Іран хоче покласти край гегемонії США та Заходу на Близькому Сході.

Туреччина та Катар прагнуть панувати в арабському світі.

На думку Фокса, третя світова війна вже почалася. Просто вона не відбувається у традиційний спосіб.

Замість озброєної війни ми бачимо інтенсивну стратегічну конкуренцію. Жодна країна не може конкурувати зі США та НАТО на полі бою, тому натомість наші вороги намагаються перемогти нас економічними та культурними засобами без жодного пострілу,

– зазначає експерт.

За словами Фокса, вороги НАТО давно готувалися до майбутнього протистояння. Китай поширював свій вплив, вкладаючи інвестиції у понад 140 країн, охоплюючи у такий спосіб 75 відсотків населення світу. Пекін зумів створити міжнародну економічну залежність від розвитку своєї інфраструктури та отримав доступ до стратегічних портів та інших потенційних військових баз.

Тим часом Росія вела підривну діяльність на Заході, намагаючись вплинути на президентські вибори в США, отруюючи опонентів у Британії та створюючи залежність ЄС від російського газу.

Москва активно поширювала дезінформації, стратегічно інвестуючи в Інтернет і ЗМІ, щоб підірвати своїх опонентів і дестабілізувати прозахідну підтримку на Балканах і в Центральній і Східній Європі.

Путін здійснив військову агресію проти Грузії та України. В Україні очільник Кремля показав готовність проводити тривалу та дороговартісну військову кампанію на виснаження.

Тим часом Іран скористався хаосом на Близькому Сході для встановлення регіональної гегемонії після війни в Іраку у 2003 році. Тегеран створив впливових і насильницьких проксі в Ємені, Лівані, Сирії та Іраку.

Хусити змогли перервати життєво важливі судноплавні шляхи, наближені до Суецького каналу; Хезболла в Лівані здійснювала атаки на Ізраїль. Підтримувані Іраном ополченці обстріляли американські бази в Іраку.

Тим часом Катар і Туреччина грають на обох фронтах. Туреччина використовує членство в НАТО та торгові зв’язки з ЄС, а Катар пропонує Заходу військові бази в Досі та величезні фінансові інвестиції. Водночас вони продовжують підтримувати ХАМАС у Газі.

Через купівлю впливу та поширення дезінформації, ці країни підірвали демократії, засоби масової інформації та наукові інституції з метою отримати підтримку на Заході та знищити нашу волю до боротьби.

Україна та Ізраїль дають нам відчути потоки операцій впливу, які затоплять нас, якщо ситуація переросте до озброєної війни. Більш як десять років наші вороги використовують вплив, зброю з глушником, щоб зробити перші постріли в глобальному конфлікті, і ми тільки зараз помітили це. Коли всі погляди спрямовані на Нормандію, третя світова війна ближча, ніж ми уявляємо: ми вже воюємо в ній,

– підсумував Фокс.

Тим часом Bloomberg вважає, що у Путіна залишилося обмаль часу для того, аби здійснити прорив на фронті.