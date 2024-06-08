Як зазначило Міністерво оборони, кодифікація та допуск озброєння українського виробництва до експлуатації дозволяє закуповувати його за кошти з державного бюджету. Наразі понад третина техніки на фронті вироблена в Україні.
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Техніка на озброєнні ЗСУ
У Міноборони розповіли, що з 2022 року українська армія отримала на озброєння 110 зразків техніки. Зокрема, з них 60 – лише протягом останніх п'яти місяців. Сюди входять броньовані автомобілі, позашляховики, вантажівки, мотоцикли та спеціальна автотехніка.
Водночас автопарк ЗСУ нині має техніку з понад 20 країн світу, серед яких США, Німеччина, Швеція, Великобританія, Італія та інші.
Офіційно допущено до експлуатації популярні у військах моделі позашляховиків виробництва японських та європейських автовиробників, а також найбільший у світі американський тягач-транспортер для перевезення по бездоріжжю танків, самохідних артилерійських установок та іншої важкої бронетехніки,
– вказали у Міноборони.
Повідомляється, що понад третина усіх зразків автомобільної техніки – української розробки та виробництва. Наразі наша держава здатна створювати спецавтомобілі, броньовані автомобілі, звичайні вантажівки, всюдиходи та електромотоцикли вітчизняного виробництва.
Україна отримає Mirage 2000
- Раніше президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що надасть Україні літаки Mirage 2000-5. Французький лідер заявляв, що програму навчання пілотів буде запущено 7 червня. На підготовку пілотів піде 5 – 6 місяців. Очікується, що винищувачі надійдуть в Україну до кінця поточного року.
- Відомо, що Україна отримає одну з найновіших модифікацій. Версія, яка є на озброєнні у Франції, не є носієм крилатих ракет і головним призначенням цих літаків є прорив ворожої ППО. Проте експортна варіація включає можливість обладнувати борти далекобійними ракетами – наприклад, SCALP-EG. Детальніше про характеристики літака читайте у матеріалі 24 Каналу.
- Водночас у Повітряних силах зазначали, що наразі для українських захисників пріоритетом є F-16, адже з ним можна ефективно виконувати поставлені завдання. Однак він не став виключати, що у майбутньому Україні знадобляться і Mirage.