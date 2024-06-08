Як зазначило Міністерво оборони, кодифікація та допуск озброєння українського виробництва до експлуатації дозволяє закуповувати його за кошти з державного бюджету. Наразі понад третина техніки на фронті вироблена в Україні.

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Техніка на озброєнні ЗСУ

У Міноборони розповіли, що з 2022 року українська армія отримала на озброєння 110 зразків техніки. Зокрема, з них 60 – лише протягом останніх п'яти місяців. Сюди входять броньовані автомобілі, позашляховики, вантажівки, мотоцикли та спеціальна автотехніка.

Водночас автопарк ЗСУ нині має техніку з понад 20 країн світу, серед яких США, Німеччина, Швеція, Великобританія, Італія та інші.

Офіційно допущено до експлуатації популярні у військах моделі позашляховиків виробництва японських та європейських автовиробників, а також найбільший у світі американський тягач-транспортер для перевезення по бездоріжжю танків, самохідних артилерійських установок та іншої важкої бронетехніки,

– вказали у Міноборони.

Повідомляється, що понад третина усіх зразків автомобільної техніки – української розробки та виробництва. Наразі наша держава здатна створювати спецавтомобілі, броньовані автомобілі, звичайні вантажівки, всюдиходи та електромотоцикли вітчизняного виробництва.

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