Как отметило Министерство обороны, кодификация и допуск вооружения украинского производства к эксплуатации позволяет закупать его за средства из государственного бюджета. Сейчас более трети техники на фронте произведена в Украине.
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Техника на вооружении ВСУ
В Минобороны рассказали, что с 2022 года украинская армия получила на вооружение 110 образцов техники. В частности, из них 60 – только в течение последних пяти месяцев., Сюда входят бронированные автомобили, внедорожники, грузовики, мотоциклы и специальная автотехника.
В то же время автопарк ВСУ сейчас имеет технику из более 20 стран мира, среди которых США, Германия, Швеция, Великобритания, Италия и другие.
Официально допущены к эксплуатации популярные в войсках модели внедорожников производства японских и европейских автопроизводителей, а также крупнейший в мире американский тягач-транспортер для перевозки по бездорожью танков, самоходных артиллерийских установок и другой тяжелой бронетехники,
– указали в Минобороны.
Сообщается, что более трети всех образцов автомобильной техники – украинской разработки и производства. Сейчас наше государство способно создавать спецавтомобили, бронированные автомобили, обычные грузовики, вездеходы и электромотоциклы отечественного производства.
Украина получит Mirage 2000
- Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что предоставит Украине самолеты Mirage 2000-5. Французский лидер заявлял, что программа обучения пилотов будет запущена 7 июня. На подготовку пилотов уйдет 5 – 6 месяцев. Ожидается, что истребители поступят в Украину до конца текущего года.
- Известно, что Украина получит одну из самых новых модификаций. Версия, которая есть на вооружении у Франции, не является носителем крылатых ракет и главным назначением этих самолетов является прорыв вражеской ПВО. Однако экспортная вариация включает возможность оборудовать борта дальнобойными ракетами – например, SCALP-EG. Подробнее о характеристиках самолета читайте в материале 24 Канала.
- В то же время в Воздушных силах отмечали, что сейчас для украинских защитников приоритетом является F-16, ведь с ним можно эффективно выполнять поставленные задачи. Однако он не стал исключать, что в будущем Украине понадобятся и Mirage.