Це можуть бути родичі чи сусіди: які нюанси варто знати про сексуальні злочини проти дітей

Наприкінці жовтня 2021 року в Україні запрацював реєстр педофілів. За словами експертів, це доволі масштабний прорив для країни, але для розв'язання проблеми цього замало.

Як працюватиме новий реєстр та які нюанси варто знати – сайт 24 каналу розбирався разом із експертами.

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Чому існує проблема педофілії

Марія Губєрнік, сексологиня та секс-просвітниця, яка має свій інстаграм-блог, розповіла, що проблема педофілії завжди була, є і буде. Бо це хворі люди, які народжуються з таким відхиленням.

Таких людей пробували саджати в тюрми і я, в принципі, погоджуюся з ізоляцією таких людей, бо часто вони не контролюють себе. Паралельно з педофілією вони можуть мати інші психічні розлади, які будуть впливати на те, наскільки усвідомлено вони поводяться. Звичайно є адекватні люди з педофілією, які знають, що у них є такий нахил і вони свідомо йдуть до психіатра та в психотерапію. Вони мають підтримуючу терапію та навіть медикаментозне лікування. Тому вони не стають педофілами й не впливають на дітей та на суспільство шкідливим чином,

– пояснила Губєрнік.

Вона вважає, що саме такий варіант – найкращий. Бо він максимально превентивний, але, на жаль, не всі люди з педофілією так роблять. Адже у нас дуже стигматизоване питання щодо психологів, психотерапевтів та психіатрів. Людей, які користуються їхніми послугами сильно булять, а так не має бути.

За словами фахівчині, педофіли можуть мати й інші психічні розлади / Фото Pixabay

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Чи потрібен реєстр педофілів

Реєстр педофілів – це гарна ідея і вона може мати позитивний вплив. Бо імена людей, які вже вчинили такий злочин, мають бути оприлюдненими, щоб, наприклад, ті, хто знають цю людину, могли бути обережнішими. Статистика свідчить про те, що 70% злочинів, які пов'язані з педофілією, скоюються знайомими чи близькими родичами. Педофіли в абсолютній більшості – це не якісь страшні дядечки у провулках, це може бути хтось з родичів, сусідів. Найчастіше педофіли – це люди, яких дитина знає та яким довіряє,

– зазначила секс-просвітниця.

Лілія Кравцова, адвокатка юридичної компанії ОМІ LAW GROUP, вважає, що реєстри педофілів зроблять життя більш небезпечним для тих, хто в них перебуває. І хоча доступ до переліку мають лише певні категорії людей, а дані передаватимуться анонімно, вже ж у злочинців є ризик зазнати фізичного насильства серед населення.

Експерти підтримують створення реєстру педофілів / Фото Pixabay

Метою запровадження реєстру педофілів є те, що знання місця проживання сексуальних злочинців може покращити здатність громадськості захистити себе та своїх дітей від сексуальної віктимізації. Однак запровадження такого реєстру викликає і безліч питань та проблем, які виникнуть при його функціонуванні,

– додала адвокатка.

Вона зауважила, що вважає позитивним моментом обмеження доступу до реєстру. Адже існує практика серед інших країн, де такі переліки є загальнодоступними й це має негативні наслідки.

Наприклад, серед австралійських штатів на вебсайті поліції Південної Австралії з 2014 року ведеться загальнодоступний реєстр осіб, які вчинили злочини на сексуальному ґрунті, які не з'явилися в поліцію або надали неправдиву інформацію і місцезнаходження яких невідоме. США, Південна Корея та Мальдіви – країни, які дозволяють публічний доступ до реєстрів сексуальних злочинців. Відкриті громадські реєстри існують відповідно до федерального законодавства США з 1994 року.

Інформація про те, де живуть засуджені за сексуальні злочини, дозволяє людям повірити, що вони можуть організувати своє життя та життя своїх дітей так, щоб знизити ризик заподіяння шкоди,

– зазначила Кравцова.

Водночас вона пояснила, що "огляд Австралійського інституту кримінології дійшов висновку, що реєстри не надають помітного впливу на рівень страху у суспільстві".