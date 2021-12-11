До чого не можна змушувати дитину, як і про що необхідно з нею говорити – в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу розповіла сексологиня та секс-просвітниця Марія Губєрнік.

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Як та про що говорити з дітьми

За словами фахівчині, в Україні діти буквально не знають, що таке секс. Ставши жертвою, багато з них навіть не розуміють, що саме трапилося. Це пов'язано з тим, що батьки не спілкуються з дітьми про секс, зґвалтування, культуру згоди, педофілію. Тому варто не лише говорити про секс, але й називати геніталії правильним чином.

Окремий кластер секс-освіти називається "дитяча сексуальна безпека". Він направлений на те, щоб убезпечити дітей від педофілів та чогось подібного. Сюди ж входить і дитяча сексуальна безпека від інших дітей,

– уточнила Губєрнік.

Діти потребують правильних розмов та підтримки / Фото Pixabay

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Секс-просвітниця пояснила, що до цього кластеру входить проговорення наступних моментів:

Перше – це коло довіри дитини . Найбільше ми всі маємо довіряти собі – це перше коло довіри. Друге коло довіри – це сім'я, наприклад, батьки, брат, сестра, бабуся. Але знову ж таки, коли ми це проговорюємо, то, наприклад, якщо бабуся має проблеми з алкоголем, вона буде далі в колі довіри. Далі йдуть найближчі друзі сім'ї, можливо, сусіди, якщо з ними хороші відносини. Четверте коло довіри – це соціальні робітники, наприклад, вчителі, лікарі й т.д.

. Найбільше ми всі маємо довіряти собі – це перше коло довіри. Друге коло довіри – це сім'я, наприклад, батьки, брат, сестра, бабуся. Але знову ж таки, коли ми це проговорюємо, то, наприклад, якщо бабуся має проблеми з алкоголем, вона буде далі в колі довіри. Далі йдуть найближчі друзі сім'ї, можливо, сусіди, якщо з ними хороші відносини. Четверте коло довіри – це соціальні робітники, наприклад, вчителі, лікарі й т.д. Другий момент – це проговорювати, які бувають дотики. Дотики можуть бути приємними чи неприємними, безпечними чи ні, дотики до себе, до інших, бувають дотики для допомоги – наприклад, подати руку тому, хто впав. Наприклад, обійми – це приємний дотик, але не всі їх люблять.

Зверніть увагу: якщо дитина не любить обійматися чи цілуватися – це нормально. Не потрібно змушувати дитину обіймати та цілувати родичів, якщо вона сама не хоче цього робити. Бо таким чином ми показуємо, що неважливо, що хоче дитина, а якщо дорослий щось хоче від тебе, то просто потрібно завмерти й чекати. Це саме те, як ми вирощуємо групу дітей, які можуть стати жертвами у майбутньому.

Третій момент – секрети. Діти дуже люблять секрети, тому потрібно донести, що секрет не повинен бути таким, який тебе засмучує, від якого тобі боляче та страшно. Тому проговорюємо, якщо якийсь дядько щось з тобою хотів зробити, але дав тобі цукерку і попросив нікому не розповідати – то про таке потрібно розповісти.

До мене часто звертаються батьки чи вчителі, і у них така позиція, що, як так, що моє розумне та класне дитя про це не знало. Але якщо ви про це не розповіли дитині, звідки вона має про це дізнатися? Діти з цим не народжуються. Тому всі речі, які ми не проговорили з дитиною в школі чи вдома, вона швидше за все не знає, або ж знає не дуже правильним чином,

– наголосила Губєрнік.

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У проєкті Ради Європи "Боротьба з насильством щодо дітей в Україні" детально розповідається, про те як можна зрозуміти, що дитина зазнає сексуального насильства.

Постраждалі від насильства схильні мовчати про це з різних причин. Тому для вчасної та ефективної допомоги, важливо вміти помічати деякі ознаки. Серед них можуть бути наступні:

дитина стала мовчазною, відповідає односкладно на будь-які питання;

припинила спілкуватися з друзями;

має різкі зміни настрою, аутоагресивну поведінку, часто заплакана;

має синці, подряпини;

може недоїдати, недосипати, мати неохайний вигляд.

В комплексі чи окремо ці ознаки мають насторожити дорослих.

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