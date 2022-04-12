Це вже було у Чечні: чому Росія заявляє, що воює вже не з Україною, а з США

ЗМІ тиражують репліку Лаврова про те, що війна ("спецоперація" в оригіналі) в Україні покликана, мовляв, покінчити з курсом США на глобальне домінування. В наявності вже явна динаміка, якщо не сказати, еволюція як цілепокладання, так і інтерпретацій.

Класичний фокус російської пропаганди

Якщо спочатку це були "денацифікація" та "демілітаризація" і супроводжувалися пропагандистськими "бровою двинемо та візьмемо Київ", то трохи пізніше почалося про "неможливо вирішити питання швидко, їх вісім років готували", а тепер уже, виявляється, це все – це протистояння із США.

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Взагалі, такий хід російської пропаганди далеко не новий. Під час невдалих боїв у Чечні масово тиражувалися чутки про те, що там воювали бойовики з усього світу, постійно поширювалося безліч "свідчень" від тих, хто "бачив на позиціях негрів".

Те саме було за підсумками Афганістану. Приблизно таке ж тиражувалося після протистояння на Донбасі у 2014 – 2015.

Логіка прийому зрозуміла, як двічі по два: визнавати, що не могли взяти Грозний, який обороняли ополченці зі стрілецькою зброєю для "наддержави" ну зовсім не комільфо, тому "воювали з терористичним інтернаціоналом".

Росія очікує на фіаско на Донбасі

Що Україна, яка "не держава", не по зубах – із тієї ж опери. Тому це війна зі США. А скоро, можливо, буде і "з усім світом".

Виходить, Лавров озвучує розуміння, що перемоги для Росії в наступі на Донбасі може і не бути?

Швидше за все, таке розуміння є, однак за фактом не все так просто і згадана репліка – це не розпис у побоюваннях та страхах, а частина інформаційно-психологічного тиску.

Шантаж Європи

На висловлювання російського дипломата варто дивитися у контексті. Крім процитованого він ще говорив про те, що до переговорів з Україною Москва, як і раніше, готова і причин їх не проводити він не бачить.

А ще про те, що європейці своїми діями та висловлюваннями "істотно змінюють правила гри". Йдеться про наміри та постачання зброї та риторику. "Ця війна має бути виграна на полі бою", – написав у себе в Твіттері голова європейської дипломатії та російського міністра це сильно зачепило.

Тобто, якщо дивитися в цілому, то він явно зміщує акценти і переносить їх на інших акторів: роздратований тон звучить не в бік України, а в бік Заходу.

Ось тут добре видно прихований меседж: "Ми хочемо домовлятися і з Україною можемо домовитися, але нічого цього не буде через войовничу Європу, яка своїми висловлюваннями та діями змінює правила гри". Це, якщо завгодно, своєрідний шантаж: "Припиніть підтримувати Україну – і ми домовимося. Не припиніть – війна триватиме вічно, чи то до останнього українця, чи то росіянина".

Глиняні ноги рвуться у бій

Історія бойових дій цієї війни показала, що на інформаційно-психологічному фронті Росія виявилася сильнішою, ніж на реальному. Ця сила вже теж похитнулася, проте вона була чи не визначальною на початковому етапі, коли весь світ очікував падіння Києва за 72 години і тому не був готовий постачати Києву зброю.

Своїми багаторічними навчаннями та піар-кампаніями навколо збройних сил Москва створила навколо себе імідж та образ дуже страшної, сильної та потужної і, мабуть, саме за рахунок цього розраховувала швидко зломити Україну, коли очікувала, що ЗСУ самі здаватимуться дивізіями.

Наразі українцям вдалося зупинити російський наступ як на землі, так і в головах. Війська відкинуті по більшості напрямків, а світ побачив, що все не так і страшно, стрепенувся і почав допомагати.

Проте, Росія не залишає спроб продовжити наступ, як і на самому початку – на двох фронтах. І якщо перегрупування на Сході – це один вимір, то сьогоднішні висловлювання Лаврова – це перший залп у новій психологічній битві. Мета її - вже, щоправда, під іншим соусом мінімізувати підтримку ЗСУ з боку Заходу.

Росія здійснює геноцид української нації – дивіться відео: