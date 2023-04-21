Відкидаємо байдужість, – мер Садовий назвав першочергову місію Львова у війні проти Росії

Від початку повномасштабного вторгнення Львів став потужним гуманітарним хабом й надав прихисток для людей, які були змушені залишити свої домівки. Крім того, у Львові відкрили Національний реабілітаційний центр, який отримав символічну назву – "Незламні".

Як зауважив мер Львова Андрій Садовий, паралельно з відкриттям центру відбувалася велика медична конференція, усі керівники департаментів охорони здоров'я приїхали та побачили на власні очі, як працює екосистема. Про це він сказав 24 Каналу.

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Українці – нація unbroken

Центр незламності вибудовується на базі медично об'єднання загальною площею 180 тисяч метрів квадратних, де залучено 4 тисячі співробітників.

Тут і операції, і виробництво протезів, і протезування, і реабілітація (фізична, соціальна, психологічна), і будівництво житла, пошук роботи – ми застосовуємо усі методи,

– зазначив мер.

Також нам допомагають міста-партнери, у багатьох з них є дійсно унікальні приклади. "Ми запрошуємо найкращих хірургів, найкращих реабілітологів. Усе це бачать мери й переймають цей досвід", – додав Садовий.

В наш час дуже важливо, каже він, аби кожне місто мало певне лідерства. Львів взяв на себе функцію бути таким собі кластерним містом у галузі реабілітації.

Є приватні заклади, є державні, а ми вибудовуємо наш потужний комунальний. Усі українці сьогодні незламні – unbroken. Ми маємо допомогти кожному,

– наголосив Андрій Садовий.

Він переконаний, що найважливішим завданням є опіка над усіма нашими військовими. Тисячі львів'ян сьогодні на передовій, дуже багато поранених. З початку війни центр "Незламні" прийняв 13 тисяч поранених. Так, щороку центр може надавати допомогу 10 тисячам людей.

До кінця року планується відкриття нових площ. Це робота, яку потрібно робити системно. Сьогодні 90% людей, які перебувають на реабілітації, громадяни з різних міст та селищ нашої країни. Але такі центри мають бути у кожній громаді.

Потрібно включатися усім. Наша місія – бути корисними, допомагати людям, показувати твердість і надихати ті громади, які хочуть перейняти гарний досвід,

– сказав Садовий.

Крім того, дуже багато українців знайшли у Львові другий дім – більше ніж 150 тисяч внутрішніх переселенців. Хоча на початку вторгнення до міста приїхало 2 мільйони українців. Просто кожна родина прийняла людей, які цього потребували. Садовий запевняє, львів'яни зроблять це у будь-який момент.

"Ми є одна родина, ми є одна держава. Сьогодні наш обов'язок – бути разом. Видавимо росіян і перебудуємо державу, але перебудовувати треба вже, і починати кожен з себе. Відкидаємо байдужість, йдемо вперед і допомагаємо одне одному", – підсумував Андрій Садовий.

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