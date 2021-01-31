У центрі Москви чоловік намагався підпалити себе: в якому він стані – відео 18+

У центрі Москви біля метро "Тверська" чоловік намагався підпалити себе. Він вилив на себе легкозаймисту речовину та вчинив самопідпал.
Джерело: Интерфакс
Чоловіка врятували звичайні перехожі.
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Люди повалили чоловіка на землю і стали гасити полум'я. Цю задачу ускладнювало те, що поблизу майже не було снігу. Однак вогонь таки згас.
Що відомо про стан чоловіка
Чоловіку вдалося вижити, його реанімували медики та доставили в лікарню із сильними опіками.
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Самопідпал у Москві / Фото з телеграм-каналу "Москвич"
Протести у Росії: головне
- Протести у російських містах спалахнули 23 січня. Тоді на вулиці вийшло понад 100 тисяч росіян. Найбільше людей мітингували у Москві.
- Традиційно силовики масово затримували та били людей. За інформацією правозахисників, тоді затримали понад 3,8 тисячі протестувальників. Натомість демонстранти відповідали ОМОНівцям сніжками.
- Протести поновилися за тиждень – 31 січня. Цього разу у хід пішли не лише кийки, але й сльозогінний газ, електрошокери та навіть табельний пістолет.
- Станом на 31 січня 12:00 силовики вже схопили понад 900 протестувальників.
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