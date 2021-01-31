У центрі Москви чоловік намагався підпалити себе: в якому він стані – відео 18+

У центрі Москви біля метро "Тверська" чоловік намагався підпалити себе. Він вилив на себе легкозаймисту речовину та вчинив самопідпал.

Джерело: Интерфакс

Чоловіка врятували звичайні перехожі.

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Люди повалили чоловіка на землю і стали гасити полум'я. Цю задачу ускладнювало те, що поблизу майже не було снігу. Однак вогонь таки згас.

Що відомо про стан чоловіка

Чоловіку вдалося вижити, його реанімували медики та доставили в лікарню із сильними опіками.

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Самопідпал у Москві / Фото з телеграм-каналу "Москвич"

Протести у Росії: головне

Протести у російських містах спалахнули 23 січня. Тоді на вулиці вийшло понад 100 тисяч росіян. Найбільше людей мітингували у Москві.

Традиційно силовики масово затримували та били людей. За інформацією правозахисників, тоді затримали понад 3,8 тисячі протестувальників. Натомість демонстранти відповідали ОМОНівцям сніжками.

Натомість демонстранти відповідали ОМОНівцям сніжками. Протести поновилися за тиждень – 31 січня. Цього разу у хід пішли не лише кийки, але й сльозогінний газ, електрошокери та навіть табельний пістолет.

Станом на 31 січня 12:00 силовики вже схопили понад 900 протестувальників.

31 січня у Росії проходять мітинги на підтримку Олексія Навального. Наразі незрозуміло, чи пов'язаний самопідпал з мітингами, які проходять у центрі столиці.

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