Нова ера брехні й трампізація Meta: чому Цукерберг скасовує цензуру в Facebook та Instagram

Компанія Meta, що володіє соцмережами Facebook, Instagram та Threads, а також месенджером WhatsApp, 7 січня оголосила про важливі зміни у роботі. Починаючи зі США, компанія припиняє роботу своєї програми стороннього фактчекінгу та переходить до моделі Community Notes.

"Ми дозволимо більше висловлювань, скасувавши обмеження на деякі теми, які є частиною загального дискурсу, і зосередимо зусилля на боротьбі з незаконними та серйозними порушеннями. Ми застосуємо більш персоналізований підхід до політичного контенту, щоб люди, які хочуть бачити його більше у своїх стрічках, мали таку можливість", – мовиться у заяві Марка Цукерберга, директора компанії.

Про що заявили в Meta

Meta оголосила про зміни, спрямовані на відновлення фундаментального принципу свободи висловлювань. Компанія визнала, що їхні системи модерації контенту в останні роки стали надмірно складними, що призвело до помилок, цензури висловлювань та обмеження користувачів. Це відходить від початкової мети створення платформ, де люди можуть вільно висловлювати свої думки.

Що ж зміниться? Meta припиняє програму стороннього фактчекінгу (перевірки фактів) у США, яка стартувала у 2016 році. Компанія визнає, що, попри добрі наміри, ця програма стала інструментом цензури через упередження фактчекерів.

Марк Цукерберг у відеозверненні 7 січня / Скриншот Meta

Натомість Meta впроваджує Community Notes – систему, яка дозволяє користувачам спільно додавати контекст до дописів. Цей підхід вже успішно працює на платформі X (колишній Twitter). Community Notes будуть створюватися та оцінюватися самими користувачами, причому система вимагатиме згоди між людьми з різними точками зору, щоб запобігти упередженості.

Meta також спрощує правила модерації, зокрема, щодо політичних та соціальних тем, як-от імміграція чи гендерна ідентичність, які часто є предметом суспільних дискусій.

Компанія більше не буде автоматично знижувати видимість контенту, який системи прогнозують як потенційно проблемний. Такі обмеження будуть накладатися лише за наявності високого рівня впевненості у порушенні.

Системи автоматичного видалення контенту будуть зосереджені на серйозних порушеннях, таких як тероризм, експлуатація дітей, наркотики чи шахрайство, тоді як менш серйозні порушення будуть розглядатися лише після скарг користувачів.

Крім того, Meta планує підвищити прозорість роботи, розширивши звітування про помилки у модерації та пояснюючи причини видалення контенту. Процес оскарження рішень буде спрощено, зокрема, шляхом використання додаткового персоналу та залучення кількох рецензентів для прийняття остаточного рішення.

Цікаво! Компанія тестує нові технології, зокрема розпізнавання обличчя та моделі штучного інтелекту, для покращення точності рішень і прискорення відновлення доступу до облікових записів.

Після того як у 2021 році Meta обмежила кількість політичного контенту в стрічках через скарги користувачів, компанія змінює підхід. Тепер користувачі зможуть налаштовувати, скільки такого контенту вони хочуть бачити у Facebook, Instagram і Threads. Політичний контент від друзів і сторінок, на які підписаний користувач, буде ранжуватися за допомогою сигналів, таких як вподобання чи перегляди, для більш персоналізованої подачі.

У власника соцмереж стверджують, що мета змін – це бажання повернутися до своєї основної цінності, свободи висловлювань, визнати помилки в політиках модерації та забезпечити користувачам більше можливостей для вільного обговорення тем, важливих для суспільства. Компанія також зобов'язується вивчати вплив своїх політик на свободу слова та адаптувати підходи, якщо вони виявляються недосконалими.

Як відбувається "трампізація" Meta

Зміна правил модерації – не єдиний "тектонічний зсув", з яким зараз стикається Meta. У понеділок, 6 січня, Марк Цукерберг зробив черговий крок у напрямку підтримки політики MAGA (Make America Great Again), призначивши до ради директорів Meta трьох білих чоловіків, зокрема генерального директора бійцівського клубу UFC та друга Дональда Трампа – Дейну Вайта, повідомляє Axios.

Ситуація в раді директорів Meta кардинально змінилася з 2022 року, коли керівник Palantir Пітер Тіль покинув раду директорів власника соцмереж. Після відставки Тіля в раді директорів Meta було 44% жінок (п’ять чоловіків і чотири жінки). Сьогодні жінки становлять лише 23% (десять чоловіків і три жінки).

Важливо! Вирішальне слово у компанії завжди залишається за Марком Цукербергом, оскільки його акції класу B забезпечують йому абсолютний контроль над Meta.

До того ж сім із десяти чоловіків у раді директорів – мільярдери, серед яких Марк Андріссен, Джон Арнольд, Джон Елканн, Дрю Г'юстон, Хок Тан, Тоні Сюй і сам Цукерберг. Статки ж Дейни Вайта поки що не перетнули позначку в 1 мільярд доларів, але це вже близько.

Зміна сутності Facebook помітна неозброєним оком – щонайменше через відставку ліберального демократа Ніка Клегга з посади керівника політичного відділу компанії та його заміну республіканцем Джоелом Капланом. Крім того, Meta зробила внесок у розмірі 1 мільйона доларів до фонду інавгурації Дональда Трампа, що відповідає практиці багатьох інших технологічних компаній.

На думку Axios, доля великих технологічних компаній у найближчі чотири роки залежить від того, хто має доступ до Дональда Трампа у вирішальні моменти. Цукерберг, здається, робить усе можливе, щоб Meta опинилася саме в такій позиції.

Каплан уже взяв участь у програмі Fox & Friends на республіканському телеканалі Fox News, щоб розповісти про зміни в політиці модерації контенту на платформах Facebook, Instagram та Threads, анонсовані Марком Цукербергом.

Це чудова можливість для нас відновити баланс на користь свободи слова. Як каже Марк у своєму відео, ми повертаємося до нашого коріння і свободи слова,

– зазначив Каплан.

Meta оголосила про перегляд правил модерації, зокрема тих, які компанія вважає "надмірно обмежувальними". Це також стосується дискусій на такі чутливі теми, як імміграція, гендерні питання та трансгендерність.

Ми хочемо переконатися, що дискусія може відбуватися на платформі вільно, без страху цензури. Ми маємо можливість змінити правила і зробити їх більш сприятливими для свободи вираження поглядів. І ми не просто змінюємо правила, ми насправді змінюємо те, як ми застосовуємо ці правила,

– додав Каплан.

Meta раніше зазнавала критики за обмеження свободи слова, зокрема, у 2021 році, коли Наглядова рада компанії схвалила блокування акаунтів Дональда Трампа через його реакцію на штурм Капітолія. Тепер, після перемоги Трампа на виборах, компанія розглядає його адміністрацію як можливість для співпраці.

"До нас прийшла нова адміністрація, далека від тиску на компанії з метою цензури та є великим прихильником свободи вираження поглядів, – заявив Каплан. – Це відповідає цінностям, на яких Марк заснував Meta". Каплан також розповів про можливості співпраці Meta з адміністрацією Трампа у сфері підтримки свободи слова, розвитку американського бізнесу та технологічної переваги США.

Цікаво, що торік Марк Цукерберг у листі до юридичного комітету Палати представників заявив про тиск з боку адміністрації Байдена. Особливо це стосувалося контенту, пов’язаного з COVID-19, а також сатиричних і гумористичних публікацій.

Як працює внутрішня цензура в Meta

На тлі тектонічних змін у компанії у Meta посилилася внутрішня цензура. Команда HR Meta видаляє внутрішні критичні дописи співробітників, спрямовані на нового члена ради директорів – президента та генерального директора UFC Дейну Вайта, повідомило видання 404 Media.

Цікаво, що це відбувається одночасно із заявою Марка Цукерберга про повернення компанії до "коріння свободи слова". Критичні дописи, які ставили під сумнів рішення про видалення попередніх коментарів, також були видалені.



Дейна Вайт / Фото Fox News

У понеділок Цукерберг оголосив на внутрішній платформі Meta Workplace про призначення до ради директорів Дейни Вайта, Джона Елканна та Чарлі Сонгхерста. Реакція співробітників була неоднозначною – від жартів до критики:

"Серйозна перемога", – написав один співробітник;

"Коли наймемо Конора [Макгрегора] для спарингів після роботи?";

"Джо Роган може бути наступним", – додав ще один колега.

Однак інші висловили обурення, зокрема через, попередні скандали Вайта. У січні 2023 року в соцмережах з'явилося відео, де він б'є свою дружину в нічному клубі. Попри це, Вайт не зіштовхнувся з жодними наслідками з боку UFC. Крім того, співробітники Meta згадали про Конора Макгрегора, одного з найвідоміших бійців UFC, якого зобов'язали виплатити 260 000 доларів жінці, що звинуватила його у зґвалтуванні у 2018 році.

Один зі співробітників написав: "Прикро бачити, як у коментарях вітають людину, чий напад на дружину зафіксовано на відео, і ще одного, кого нещодавно визнали винним у сексуальному насильстві". Мова йде про Макгрегора.

Інший колега з Meta додав: "Можна зрозуміти, що певні люди можуть не знати про це, але Meta точно провела перевірку Вайта і вирішила, що все гаразд. Я ніби на іншій планеті". "Ми повністю втратили здоровий глузд", – підсумував ще один працівник.

HR-команда Meta, відома як Internal Community Relations team, видалила кілька критичних коментарів, посилаючись на правила Community Engagement Expectations (CEE), які регулюють внутрішню комунікацію працівників. В одному з повідомлень представник команди пояснив:

Нагадуємо про CEE, оскільки кілька коментарів були позначені для перевірки. Важливо зберігати поважну робочу атмосферу, де кожен може виконувати свою роботу якнайкраще. Це стосується і того, як ми спілкуємося про наших колег чи членів ради директорів. Інсульти, критика або провокації не відповідають CEE.

У 2022 році Meta заборонила обговорювати "дуже деструктивні" теми, і нинішня ситуація демонструє продовження дії цих правил.

Що про зміни у Meta пишуть західні медіа

"Новою ерою брехні" назвав зміни у модерації Meta Кріс Стокел-Вокер, автор книги TikTok Boom: The Inside Story of the World’s Favourite App, у колонці на The Guardian.

Офіційні медіа завжди діяли як щось на кшталт веселого дзеркала для суспільства в цілому. Алгоритми та розширення постійного онлайн-життя допомогли підкреслити найгірші сторони нашого життя, приховавши найкращі. Це частина того, чому ми сьогодні так поляризовані, коли два племена кричать одне повз одне в соціальних мережах у зяючу прірву безнадії.

Ось що викликає тривогу в заяві одного титана великих технологій цього тижня. Відмовтеся від надії: менш ніж за два тижні до того, як Дональд Трамп повернеться в Білий дім для повторного вступу на посаду президента США, Meta, материнська компанія Facebook, WhatsApp, Instagram і Threads, внесла значні зміни в модерацію контенту, і у такий спосіб, здається, погоджується з поглядами нового президента.

Генеральний директор Meta практично визнав, що цей крок був політично мотивованим, підкреслив Стокел-Вокер. Найбільш яскравим моментом у зверненні Meta автор вважає те, що компанія переведе "те, що залишилося від довіри, безпеки та команд модерації контенту" з ліберальної Каліфорнії, а модерація контенту в США тепер базуватиметься в непохитному республіканському Техасі. "На відео не вистачало лише Цукерберга в капелюсі MAGA та зі зброєю в руках", – додав автор колонки.

Аналітик CNN Браян Стелтер вважає, що "перефарбування" Марка Цукерберга у MAGA змінить весь інтернет.

Оскільки Meta є домінантною силою в індустрії з мільярдами користувачів на її платформах по всьому світу, ці зміни отримають ще більший резонанс, змінюючи цілі простори інтернету зручними для MAGA шляхами.

Заява, оголошена у вівторок вранці, здається адресованою безпосередньо Трампу, особливо тому, що Мета вперше надала новини ексклюзивно Fox & Friends, одному з улюблених телевізійних шоу новообраного президента.

"Іноді очевидне є очевидним", – пише Пітер Кафка, автор Business Insider. Він теж вважає, що заява Meta була опублікована спеціально для Дональда Трампа. Зокрема, Цукерберг називає недавні вибори у США "культурним моментом зламу". Характерним є й місце, де оголосили про зміни – Fox News, улюблений телеканал Трампа.

Заява Meta, вважає Кафка, – продовження низки кроків, які Цукерберг і Мета зробили для Трампа і республіканців. Серед них такі:

визнання помилок модерації у минулому у листі Цукерберга представнику Республіканської партії Джиму Джордану;

візит Цукерберга в Мар-а-Лаго для післявиборної аудієнції з Трампом;

направлення 1 мільйона доларів інавгураційному комітету Трампа;

відставка Ніка Клегга з посади керівника з політичного напряму, заміна його на республіканця Джоела Каплана;

вступ до ради директорів трампіста Дейни Вайта, генерального директора бійцівського клубу UFC.

Не можна не вважати кроки Цукерберга чимось іншим, ніж простою спробою догодити Трампу та консервативним союзникам майбутнього президента, які часто скаржилися, що компанія Цукерберга була упередженою проти них.

"Це кристально ясно", – резюмував оглядач Business Insider.

Лише за день до кількох геополітичних катаклізмів різної інтенсивності – в Україні, на Близькому Сході, навіть у Гренландії (мова про заяви Трампа про необхідність приєднання данського острова до США) додався злам у просторі соцмереж. І це лише початок нової ери Трампа.