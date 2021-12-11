"Цей народ не перемогти": як українці обходять обмеження щодо поліетиленових пакетів

Від 10 грудня в Україні почали діяти норми закону щодо обмеження обігу пластикових пакетів. Однак українці наразі не готові попрощатися з ними, тому й вигадують способи обійти нову реальність.

У мережі публікують кадри того, до чого люди вдаються, аби таки запакувати товар у щось поліетиленове.

Читайте також Заборона пластику в Україні: скільки коштують одноразові пакети в супермаркетах Києва

Як українці уникають обмеження щодо одноразових пакетів

Щоб запакувати продукти в майже одноразовий пакет, але не платити за нього, люди здогадалися використовувати одноразові рукавиці. Вони наразі безкоштовні.

Телеграми одразу кількох українських міст, зокрема Одеси та Харкова, опублікували відповідні знімки зі супермаркетів. На них покупці у рукавички наклали помідорів та перцю чилі.



Українці пакують товару в одноразові рукавиці /Телеграм "Одесса как она есть"



Рукавички наразі безоплатні / Телеграм "Веха"​

Реакція мережі на таку "винахідливість"

Користувачі мережі по-різному реагують на продукти в рукавичках. Хтось жартує, що люди мають на це право, бо продавці перестали давати решту до 50 копійок. Інші ж дякують за ідею та кажуть, що й самі так робитимуть.

Крім того, українці роздумують, скільки ж у рукавичку може вміститися цукру або ж крупи. Та підсумовують, що "український народ не перемогти".

Заборона розповсюдження одноразових пакетів

З 10 грудня в Україні почали діяти норми, які стосуються надтонких і тонких пластикових пакетів – зі стінками товщиною до 15 мікрометрів. Наразі закон лише обмежує їхній обіг – такі пакети заборонено розповсюджувати безкоштовно.

Винятком є пластикові пакети, обмежені величиною 225 на 345 на 450 міліметрів, що використовуються для м'яса, риби та продуктів з них, а також сипучих продуктів, для яких пакет є первинним пакуванням. Їх можна використовувати до 1 січня 2023 року.

У випадку безкоштовного розповсюдження пластикових пакетів доведеться платити штраф – від 1 700 до 3 400 гривень. Повторне порушення "коштуватиме" від 3 400 до 8 500 гривень.

Цікаво знати: Як правильно сортувати сміття – дивіться відео