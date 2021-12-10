Винятком є пластикові пакети, обмежені величиною 225 на 345 на 450 міліметрів, що використовуються для м'яса, риби та продуктів з них, а також сипучих продуктів, для яких пакет є первинною упаковкою. Сайт 24 каналу перевірив, як у столичних супермаркетах дотримуються норм закону, а також скільки відтепер коштують одноразові пластикові пакети. Для інспектування ми обрали мережі "МегаМаркет", "Ашан", "Сільпо" та "АТБ".

За темою Відсьогодні одноразові пластикові пакети – під забороною

Скільки коштують одноразові пластикові пакети

Зараз ціни на одноразові пластикові пакети самостійно встановлюють торговельні мережі. Однак на сайті Кабміну є проєкт постанови, де вказані мінімальні роздрібні ціни на одноразові пластикові пакети:

без ручок і без бокових складок – 2 гривні ;

; без ручок з боковими складками або з ручками без бокових складок – 2,50 гривень ;

; з ручками й з боковими складками – 3 гривні;

Наразі ціни на одноразові пластикові пакети самостійно встановлюють торговельні мережі / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Водночас у "МегаМаркеті" одноразовий фасувальний пакет вартує 0,20 гривень, а пакет-майка – 1 гривню.

На території одного з супермаркетів мережі "Ашан" розміщені таблички, в яких повідомляється про зміну норм у законодавстві, проте на них не вказана ціна за пакети. На касах самообслуговування за одноразові пластикові пакети нашим журналістам доплачувати не довелося.

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В "Ашані" відвідувачів попереджають про зміну законодавства / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Керівництво мережі "Ашан" згодом у коментарі сайту 24 каналу повідомило, що зараз очікує на "додаткові роз'яснення з боку влади, адже діючі постанови не дають вичерпної відповіді на всі запитання".

Пакети, які до 10 грудня розповсюджувалися у торговому залі безкоштовно, та які не призначені для пакування сипучих продуктів, м'яса, риби та льоду продаються відсьогодні (10.12.2021) за ціною 0,06 гривень,

– йдеться у повідомленні.

У продовольчому супермаркеті мережі "Сільпо" на вулиці Казимира Малевича, 107, на касі вартість одноразового пластикового пакета не додали до чеку. На прохання прокоментувати цей випадок, нас попросили написати запит на інформацію. Кияни у Facebook розказують, що одноразовий пластиковий пакет там коштує 0,10 гривень.

У мережі продуктових магазинів "АТБ" одноразовий пластиковий пакет з ручками вартує 0,12 гривні, а пакет без ручок – 0,09 гривні.

Нові норми закону обмежують обіг одноразових пластикових пакетів / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Заборона розповсюдження одноразових пакетів

Зверніть увагу: норми, які набули чинності 10 грудня, стосуються надтонких і тонких пластикових пакетів – зі стінками товщиною до 15 мікрометрів. Наразі закон лише обмежує їхній обіг. Тобто такі пакети заборонено розповсюджувати безкоштовно.

Винятком є пластикові пакети, обмежені величиною 225 на 345 на 450 міліметрів, що використовуються для м'яса, риби та продуктів з них, а також сипучих продуктів, для яких пакет є первинною упаковкою. У цьому разі їх ще можна використовувати до 1 січня 2023 року.

Безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів каратиметься штрафом від 1 700 до 3 400 гривень. Повторне порушення обійдеться від 3 400 до 8 500 гривень. Контроль за виконанням норм закону покладається на Держпродспоживслужбу.

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