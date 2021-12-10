Исключением являются пластиковые пакеты, ограниченные величиной 225 на 345 на 450 миллиметров, которые используются для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой. Сайт 24 канала проверил, как в столичных супермаркетах соблюдаются нормы закона, а также сколько теперь стоят одноразовые пластиковые пакеты. Для проверки мы выбрали сети "МегаМаркет", "Ашан", "Сильпо" и "АТБ".

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Сколько стоят одноразовые пластиковые пакеты

Сейчас цены на одноразовые пластиковые пакеты самостоятельно устанавливают торговые сети. Однако на сайте кабмина есть проект постановления, где указаны минимальные розничные цены на одноразовые пластиковые пакеты:

без ручек и без боковых складок – 2 гривны ;

; без ручек с боковыми складками или с ручками без боковых складок – 2,50 гривен ;

; с ручками и с боковыми складками – 3 гривны;



Сейчас цены на одноразовые пластиковые пакеты самостоятельно устанавливают торговые сети / Фото Валентины Полищук, 24 канал

В то же время в "Мегамаркете" одноразовый фасовочный пакет стоит 0,20 гривен, а пакет-майка – 1 гривну.

На территории одного из супермаркетов сети "Ашан" размещены таблички, в которых сообщается об изменении норм в законодательстве, однако на них не указана цена за пакеты. На кассах самообслуживания за одноразовые пластиковые пакеты нашим журналистам доплачивать не пришлось.

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В "Ашане" посетителей предупреждают об изменении законодательства / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Руководство сети "Ашан" впоследствии в комментарии сайту 24 канала сообщило, что сейчас ожидает "дополнительных разъяснений со стороны властей, ведь действующие постановления не дают исчерпывающего ответа на все вопросы".

Пакеты, которые до 10 декабря распространялись в торговом зале бесплатно, и которые не предназначены для упаковки сыпучих продуктов, мяса, рыбы и льда продаются с сегодняшнего дня (10.12.2021) по цене 0,06 гривен,

– говорится в сообщении.

В продовольственном супермаркете сети "Сильпо" на улице Казимира Малевича, 107, на кассе стоимость одноразового пластикового пакета не добавили к чеку. На просьбу прокомментировать этот случай, нас попросили написать запрос на информацию. Киевляне в Facebook рассказывают, что одноразовый пластиковый пакет там стоит 0,10 гривен.

В сети продуктовых магазинов "АТБ" одноразовый пластиковый пакет с ручками стоит 0,12 гривны, а пакет без ручек – 0,09 гривны.



Новые нормы закона ограничивают оборот одноразовых пластиковых пакетов / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Запрет распространения одноразовых пакетов

Обратите внимание: нормы, вступившие в силу 10 декабря, касаются сверхтонких и тонких пластиковых пакетов – со стенками толщиной до 15 микрометров. Сейчас закон лишь ограничивает их оборот. То есть такие пакеты запрещено распространять бесплатно.

Исключением являются пластиковые пакеты, ограниченные величиной 225 на 345 на 450 миллиметров, которые используются для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой. В этом случае их еще можно использовать до 1 января 2023 года.

Бесплатное распространение пластиковых пакетов будет караться штрафом от 1 700 до 3 400 гривен. Повторное нарушение обойдется от 3 400 до 8 500 гривен. Контроль за исполнением норм закона возлагается на Госпродпотребслужбу.

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