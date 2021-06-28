Цікаві факти про оливки: що потрібно знати

Оливки – це фрукти, а не овочі. Оливки можуть бути зеленого, фіолетового, темно-коричневого, чорного і навіть рожевого кольору. Далі читайте російською.

Цвет оливок зависит от зрелости плода. Незрелые оливки – зеленого цвета, а спелые оливки – от темно-фиолетового до черного цвета.

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Считается, что зеленые плоды называются оливками, а созревшие – маслинами. Но это синонимы и так можно называть оливки любого цвета. Все сорта оливок делятся на масличные и для консервирования.

Оливковое дерево является вечнозеленым и может жить до 2000 лет.

Оливки, из которых получают масло, мелкие, жесткие с крупной косточкой. А оливки для консервирования более крупные с сочной мякотью и небольшой косточкой.

Одно из старейших оливковых деревьев в мире растет на острове Крит. Дереву около 4000 лет и оно до сих пор плодоносит. Средняя продолжительность жизни оливковых деревьев составляет от 300 до 600 лет.

Сорта оливок делятся на два вида / Фото Pixabay

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Оливки в сыром виде нельзя употреблять в пищу, потому что они содержат горький гликозид олеуропеин. Поэтому их перед употреблением вымачивают в растворе щелочи или крепком рассоле.

Оливки перед употреблением нужно вымачивать / Фото Pixabay

В то время как оливки и маслины высоко ценятся с кулинарной точки зрения, древесина оливковых деревьев тоже находит свое применение. Она отличается красивым желто-зеленым оттенком, и ее высоко ценят столяры и резчики по дереву. Изготавливают из нее в основном дорогую мебель и разные предметы обихода.