Цілими вагонами: росіяни масово вивозять з окупованих територій насіння соняшника

Російські військові продовжують безсоромно красти сільськогосподарську продукцію на тимчасово окупованих територіях України. Тепер вони перейшли до насіння соняшника.

Соняшники везуть у Крим, – Федоров

Російські загарбники намагаються викрасти всю продукцію, яка має цінність не лише на українських, а й на міжнародних ринках. Про це в ефірі національного телемарафону заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

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3 дні тому вони пішли на наступний крок і почали забирати максимально у фермерів та з елеваторів насіння соняшника. Якщо вони починали з зерна, потім – наші ягоди та фрукти, то сьогодні – насіння соняшника,

– повідомив очільник тимчасово окупованого міста.

За словами Федорова, ворог вивозить соняшники вже не автомобільним транспортом, а цілими вагонами. Везуть зерно на територію окупованого Криму. Куди далі – невідомо.

Яка ситуація з мелітопольськими черешнями

Російські окупанти ще раніше "націоналізували" "Мелітопольську черешню" – найбільше господарство з вирощення черешень. Федоров розповів, що 2 основні підприємства, які вирощують черешні, вже майже повністю розграбували. Росіяни не лишають нічого – вони забирають 100% урожаю. Крім того, та підприємства поставили своє псевдокерівництво.

Водночас у місцевих фермерів ворожі війська відбирають черешні за 10 гривень за кілограм.

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Росія краде українське зерно: що відомо

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, за час повномасштабної війни росіяни вивезли з окупованих територій України 500 тисяч тонн пшениці. Майже 100 тисяч тонн держава-агресорка продала Сирії. Міжнародні ціни на пшеницю перевищують 400 доларів за тонну. Тобто цією поставкою Росія по суті вкрала в України понад 40 мільйонів доларів.

Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що Стамбул купує у Москви крадене українське зерно. Дипломат вже звернувся за допомогою до турецької влади та Інтерполу. Вони мають почати розслідування та з'ясувати, хто причетний до поставок зерна транзитом через турецькі води.

На початку травня окупанти намагалися вивести зерно в Єгипет. За сприяння українських дипломатів влада країни відмовилися купувати крадене. Тоді Росія й вирішила продати товар Сирії, а також Лівану.

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