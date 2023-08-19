Цивільні заручники в полоні Росії: чому окупанти необмежені у викраденні людей

У полоні російських загарбників перебуває чимало цивільних заручників. Часто окупанти ідентифікують їх як військовополонених, що додатково ускладнює та затягує процес їхнього звільнення.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець разом працюють над визволенням цивільних українців з полону Росії. Очільник пресслужби Координаційного штабу Петро Яценко пояснив, чому цей процес такий складний. Про це інформує 24 Канал.

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Як Росія порушує всі норми міжнародного гуманітарного права

Яценко заявив, що країна-агресорка необмежена у можливості позбавляти волі цивільних з початку свого повномасштабного вторгнення в Україну. Місцеперебування цих заручників встановити дуже важко. Вони є беззахисними в російському полоні.

Цивільні не можуть бути полоненими, цивільних не можна утримувати у в'язницях. Але окупаційна влада і країна-агресорка часто намагається звинуватити цивільних у протидії так званій "сво" і на підставі цього їх утримують в неволі,

– пояснив він.

Представник Координаційного штабу наголосив, що це суперечить всім нормам міжнародного гуманітарного права. Речник виступив за проведення інформаційних кампаній на Заході для висвітлення цієї проблеми. Також він закликав українців, чиї близькі опинились в російському полоні, звертатися до світової спільноти й міжнародних правозахисних організацій та вимагати від них економічного й політичного тиску на країну-агресорку.

Чи міняє Україна російських військовополонених на своїх цивільних

За словами Яценка, українська сторона не може обмінювати цих людей на взятих у полон російських військових, оскільки Женевські конвенції та міжнародне право допускають обмін військовослужбовців тільки на військовослужбовців. Бо інакше Україна створить прецедент й "росіяни зможуть хапати будь-якого цивільного, утримувати в заручниках і вимагати повернення своїх військовослужбовців".

Що кажуть колишні заручники про російський полон

, Координаційний штаб повідомив 24 Каналу, що він має дані про всіх українських цивільних у російському полоні. Там продовжують збір інформації про заручників. З березня 2023 року по сьогодні за участю цього штабу вдалося звільнити 2 598 людей, серед яких 141 особа – це саме цивільні заручники.