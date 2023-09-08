Хотів вислужитися: на Рівненщині посадовець військкомату постачав начальнику наркотики

Посадовець Рівненського районного ТЦК забезпечував шефа психотропами. Працівники ДБР з'ясували, що чоловік це робив лише задля того, аби догодити начальству.

У червні президент Зеленський наказав перевірити усі військкомати на наявність зловживань. З тих пір правоохоронцям вдалося викрити низку правопорушень.

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Постачав шефу психотропи

Один із фактів незаконної діяльності ДБР виявило у Рівненському районному військкоматі. Там начальник структурного підрозділу постачав начальнику ТЦК психотропи – різні дози амфетаміну.

У листуванні в месенджерах чоловіки послуговувалися піратським сленгом, аби приховати свої злочинні дії. Наркотики вони називали "білою міткою", а один до одного зверталися за вигаданими прізвиськами.

Правоохоронці зафіксували одну із передач психотропів між зловмисниками. Так, вони встановили, що підлеглий придбав на чорному ринку амфетамін, потім розфасував його у полімерний zip-пакет, поклав цей пакетик до упаковки з серветок та заховав у бампері автомобіля співмешканки свого шефа. Далі чоловік проінформував свого начальника про виконану "роботу". А потім співмешканка керівника ТЦК забрала "товар".

Посадовець Рівненського військкомату "підпрацьовував" дилером / Фото ДБР

Прагнув догодити

Як з’ясувалося, підозрюваний постачав наркотики шефу безкоштовно. За даними слідства, він прагнув лише отримати похвалу від начальства і розраховував у майбутньому на службові привілеї та кар’єрний ріст.

Втім, посадовець військкомату прорахувався. Тепер у нього попереду роки в’язниці. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Сам "любитель" наркотиків погорів ще раніше

Заборонену речовину у чоловіка виявили під час розслідування іншої резонансної справи – побиття підлеглого. Тоді керівник Рівненського обласного ТЦК побив битою військовослужбовця, в той час, як керівник районного ТЦК усе це знімав на телефон. Потерпілого ще й змушували ставати на коліна та просити пробачення. У ході розслідування цієї справи ДБР провело обшуки, під час яких виявила у начальника районного ТЦК – 8 пакетів з амфетаміном. Йому оголосили про підозру у незаконному зберіганні психотропних речовин з метою збуту у великих розмірах.