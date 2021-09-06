Убивство жінки та дитини, замасковане під пожежу: на Житомирщині поліція затримала підозрюваного
Джерело:Нацполіція
У Житомирі 4 вересня сталася пожежа в одній з квартир 5-поверхового будинку. Після ліквідації вогню виявили тіла жінки та дитини з ознаками насильницької смерті.
Правоохоронці зібрали необхідні відомості та низку речових доказів, що допомогли встановити першочергові дані про обставини інциденту та ймовірну причетну до нього особу.
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Співробітники поліції з'ясували, що причетний до подвійного вбивства чоловік втік автомобілем, який належав загиблій жінці. Також з її квартири зникли золоті ювелірні вироби.
Злочинця затримали
Правоохоронці розпочали спецоперацію: за допомогою записів камер відеоспостереження вони оперативно відслідкували напрямок руху автівки.
- Вранці 5 вересня 22-річний підозрюваного в убивстві матері та дитини у Житомирі – затримали.
Поліцейські надали неспростовні докази його причетності до вчинення тяжкого злочину – свою вину чоловік визнав.
Попередньо відомо, що зі загиблою жінкою він був знайомий і вдався до вбивства матері та дитини для заволодіння їхнім майном з оселі. Свої злочинні дії він намагався приховати, влаштувавши у помешканні пожежу.Зверніть увагу! Наразі вирішується питання про оголошення чоловікові підозри у подвійному вбивстві.
- Після проведення необхідних процесуальних дій вирішуватиметься питання обрання йому запобіжного заходу.
- Згідно з чинним законодавством, 22-річному злочинцю може загрожувати покарання аж до довічного ув'язнення.