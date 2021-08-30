Вбивство сталось 28 серпня. Того ж дня правоохоронці встановили особу та затримали підозрюваного.

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Що відомо про вбивство

За попередньою інформацією, 48-річна мешканка одного з сіл області приїхала в місто, щоб знайти роботу. Коли вона стояла на парковій алеї, очікувавши на свого роботодавця, незнайомий чоловік впхнув ніж у її шию.

Поліцейські перевірили записи з відеокамер поряд. Відтак вони встановили особу злочинця і оперативно його виявили.



На Житомирщині затримали чоловіка, який вбив жінку на парковій алеї / Фото пресслужби Нацполіції

"Оскільки подія відбулась посеред білого дня на парковій алеї, з неочевидних мотивів, надважливо було швидко розшукати підозрюваного. З усього було зрозуміло, що він міг становити потенційну загрозу для інших людей", – повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Житомирській області Юрій Олійник.

Ким виявився затриманий

Правоохоронці затримали 31-річного місцевого жителя, який перебував у нетверезому стані. Під час допиту чоловік повідомив, що не був знайомим із жінкою, водночас мотиви свого вчинку пояснити не зміг.

Наразі слідчі встановлюють всі деталі події. Чоловікові може загрожувати від 7 до 15 років позбавлення волі.

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