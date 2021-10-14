Убив дружину коброю: чоловіка в Індії засудили до подвійного довічного

В Індії Сураджа Кумара засудили до двох термінів довічного ув'язнення через вбивство дружини. Причиною смерті 25-річної Утри став укус кобри.

До правоохоронців звернулися рідні дівчини. Вони поскаржилися, що Кумара переслідує їх і погрожує через спадок.

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Поліцейські розпочали розслідування смерті Утри. Деталі злочину правоохоронці виклали у приблизно тисячі протоколів.

Слідство встановило, що Кумара двічі намагався убити дружину. Першого разу підлаштував все так, щоб Утру вкусила ланцюгова гадюка.

Дівчина вижила. Вона саме відходила вдома від укусу, коли горе-чоловік приніс нову змію – цього разу кобру. Її Кумара випустив на ліжко, де спала дружина.

Для Кумара вимагали смертну кару

За словами прокурорів, ця справа є "найрідкіснішою з усіх рідкісних". Для Кумара вони вимагали смертну кару. Водночас суд засудив чоловіка на два довічні терміни ув'язнення. Окрім того, злочинець має сплатити 6,6 тисячі штрафу.

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