Учасників ДТП обов'язково перевірятимуть на алкоголь та наркотики

Всіх учасників дорожньо-транспортних пригод обов'язково перевірятимуть на сп'яніння. А також – на вживання наркотиків.

Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді. Наразі поліцейські перевіряють людей на власний розсуд.

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Що матимуть право робити поліцейські

Згідно з документом, якщо в аварії буде бодай один постраждалий, правоохоронці зобов'язані перевірити керманичів на вживання алкоголю.

Також правоохоронці матимуть право затримати підозрюваного та доставити його в медичний центр для примусової перевірки.

На дорогах почали працювати "фантоми"

За статистикою, у 2021 році сталося майже 2 500 аварій. Приблизно 3 тисяч люду загинули. Найнебезпечнішими порушниками стали люди у стані сп'яніння – алкогольного або наркотичного.

Наприкінці січня в Україні запрацювали автомобілі "фантоми", які фіксують порушення швидкості. Відомо, що за 4 дні вони виявили понад тисячу порушень.

Останні ДТП через алкоголь в Україні