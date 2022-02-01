Учасників ДТП обов'язково перевірятимуть на алкоголь та наркотики
1 лютого 2022 , 16:09Читать новость на русском
Джерело:сайт Верховної Ради
Всіх учасників дорожньо-транспортних пригод обов'язково перевірятимуть на сп'яніння. А також – на вживання наркотиків.
Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді. Наразі поліцейські перевіряють людей на власний розсуд.
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Що матимуть право робити поліцейські
Згідно з документом, якщо в аварії буде бодай один постраждалий, правоохоронці зобов'язані перевірити керманичів на вживання алкоголю.
Також правоохоронці матимуть право затримати підозрюваного та доставити його в медичний центр для примусової перевірки.Відзначимо! За статистикою, у 2021 році сталося майже 2 500 аварій. Приблизно 3 тисяч люду загинули. Найнебезпечнішими порушниками стали люди у стані сп'яніння – алкогольного або наркотичного.
На дорогах почали працювати "фантоми"
Наприкінці січня в Україні запрацювали автомобілі "фантоми", які фіксують порушення швидкості. Відомо, що за 4 дні вони виявили понад тисячу порушень.
Останні ДТП через алкоголь в Україні
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