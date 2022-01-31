ДТП сталася неподалік заправки "Марс", що на вулиці Луцькій. Там не розминулися мінівени.
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Деталі аварії у Нововолинську
У місті на Волині зіткнулись Fiat та Peugeot. У результаті один з мінівенів з'їхав у кювет. Водночас обидва автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.
На Волині зіткнулися два мінівени / Фото "Буг"
Постраждали багато людей
У Нововолинській міській лікарні повідомили про 11 постраждалих у ДТП. Зокрема, 6 потерпілим надали допомогу без госпіталізації.
Водночас 5 пацієнтів відвезли у лікарню:
- одного – у травматологічне відділення із переломом,
- двох – у хірургічне з черепно-мозковими травмами, забоями та рваними ранами,
- одного – в неврологічне відділення з черепно-мозковою травмою.
Ще одного потерпілого госпіталізували в обласну лікарню.
Водії мінівенів в аварії не постраждали. Однак під час перевірки на алкоголь в одного з кермувальників виявили ознаки сп'яніння.
У пресслужбі поліції Волині підтвердили, що ДТП справді трапилася на території області, але деталей поки не повідомляють.
В аварії постраждали 11 людей / Фото "Буг"
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